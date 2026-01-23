Lula dispara indireta a Vorcaro e critica apoio por "falta de vergonha"

Sem citar nominalmente Daniel Vorcaro, dono do banco Master, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que tem muita gente que o defende por "falta de vergonha na cara". A declaração foi dada nesta sexta-feira (23/1), durante evento em Maceió (AL) para entrega de moradias do programa "Minha Casa, Minha Vida".

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Na ocasião, Lula discursava sobre a situação da população pobre do país e a comparou com o que chamou de "desfalque" envolvendo o Master. "Não é possível que a gente continue vendo o pobre ser sacrificado, enquanto um cidadão, como esse do Banco Master, que deu um golpe de mais de R$ 40 bilhões. E quem vai pagar? São os bancos. É o Banco do Brasil, é a Caixa Econômica Federal, é o Itaú. Um cidadão que deu um desfalque de quase R$ 40 bilhões nesse país", afirmou.

Leia também: Câmara impõe sigilo a voo da FAB usado por Motta no réveillon

A fala de Lula sobre os bancos tem relação com o Fundo Garantidor de Créditos (FGC). No caso do Master, o FGC é responsável por ressarcir os credores que compraram CDBs da instituição. O Fundo não conta com recursos do governo nem com aportes diretos dos clientes, atua como um mecanismo de segurança.

"Então, companheiros, e tem gente que defende porque também está cheio de gente que falta um pouco de vergonha na cara nesse país", completou.

As investigações que cercam o Banco Master revelam uma teia de manipulações financeiras que envolve executivos de alto escalão e figuras públicas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O escândalo do Banco Master envolve a liquidação extrajudicial da instituição pelo Banco Central em novembro de 2025, motivada por uma grave crise de liquidez e indícios de operações fraudulentas que inflaram seu balanço em cerca de R$11,5bilhões.

Sob o comando de Vorcaro, o Master operava com alto custo de captação. Após o BC cancelar a venda, foi revelado um suposto esquema de fraude bilionária com investimentos arriscados, resultando no maior acionamento da história do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) para ressarcir credores, em meio a investigações da Polícia Federal sobre desvios e uso de documentos falsos.