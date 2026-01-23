Lula confirma ida ao Panamá para Fórum Econômico da América Latina

Esta é a primeira visita do líder petista ao Panamá no atual mandato - (crédito: BBC/Monika Ghosh)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou a presença no Fórum Econômico Internacional da América Latina, entre os dias 27 e 28 de janeiro, no Panamá. Organizado pelo governo panamenho, além do Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe, o evento abordará os desafios socioeconômicos da região.

Além de Lula — que será o convidado de honra do evento, presidentes de países da América Latina estão confirmados: Daniel Noboa, do Equador, e José Raul Molino, do Panamá, Rodrigo Paz, da Bolívia, José Antonio Kast, do Chile, além da primeira-ministra de Barbados, Mia Mottley, e do primeiro-ministro da Jamaica, Andrew Holness.

Esta é a primeira visita do líder petista ao Panamá no atual mandato. Antes de visita ao fórum da América Latina, Lula foi ao país apenas em 2007. A ida ao país ocorrerá após o presidente panamenho Mulino ter vindo ao Brasil em agosto do ano passado.

Relação comercial

Para a embaixadora Gisela Padovan, secretária de América Latina e Caribe do Ministério das Relações Exteriores (MRE), a ida de Lula ao Panamá oficializará uma tendência na relação bilateral entre os dois países. "Acho que poucos chefes de Estado terão se encontrado tantas vezes quanto o presidente Lula e o presidente Mulino, que, desde 2024, reuniram-se cinco vezes em encontros bilaterais, à margem das cúpulas do Mercosul e em reuniões específicas. Além da visita do presidente Mulino, em agosto de 2025, que agora é retribuída pelo presidente Lula”, afirmou.

"Além da participação brasileira no Fórum Econômico da América Latina, a visita terá objetivos de fomentar a integração regional. Faz parte de uma iniciativa brasileira de criar uma rede de acordos, sobretudo com países em desenvolvimento, de maneira a propiciar novas avenidas, novos caminhos para o desenvolvimento econômico, de ser uma espécie de versão econômica da cooperação Sul-Sul”, disse o embaixador Alexandre Ghisleni, diretor do Departamento de Política Econômica, Financeira e de Serviços do MRE.

Durante o Fórum, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, também deve assinar o Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos, que vai estabelecer as regras de proteção de investimentos panamenhos no Brasil, e de brasileiros no Panamá.

O país é o maior parceiro comercial do Brasil na América Central, com fluxo de US$ 934,1 milhões em 2024. Além disso, foi a primeira nação da América Central a aderir ao Mercosul como Estado associado.