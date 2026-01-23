TromPetista toca berrante em caminhada de Nikolas: "Gado solto na pista"

Músico conhecido por protestos contra Bolsonaro apareceu no trajeto da marcha liderada pelo deputado do PL e compartilhou o ato nas redes sociais - (crédito: Reprodução / Instagram )

Conhecido pelos protestos em atos em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, Fabiano Leitão, mais conhecido como TromPetista, apareceu na caminhada de Minas Gerais a Brasília promovida pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). Entre Cristalina e Luziânia, em Goiás, o músico, que se intitula "militante do PT", é visto no alto de um morro tocando o instrumento na direção da estrada.

O momento foi compartilhado no perfil do Instagram do trompetista. "Cuidado. Tem gado solto na pista", escreveu como legenda. A publicação conta com mais de 108 mil visualizações no Instagram. Fabiano aparece tocando um berrante na direção dos apoiadores do deputado, interpretando Marcha, soldado no trompete em seguida.

Veículos que passam pela rodovia buzinaram a favor do petista, cumprimentando-se com uma celebração ao presidente do Brasil. “É Lula!”, gritam.

Desde segunda-feira (19/1), Nikolas promove a “Caminhada pela Justiça e Liberdade”, percurso de 240 km, de Paracatu (MG) até a capital. Segundo o parlamentar, a mobilização ocorre em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de pessoas condenadas em decorrência dos atos de 8 de janeiro de 2023.

