InícioPolítica
PROTESTO ATÉ BRASÍLIA

TromPetista toca berrante em caminhada de Nikolas: "Gado solto na pista"

Fabiano Leitão foi visto entre Cristalina e Luziânia tocando trompete e berrante em direção aos apoiadores de Nikolas Ferreira

Músico conhecido por protestos contra Bolsonaro apareceu no trajeto da marcha liderada pelo deputado do PL e compartilhou o ato nas redes sociais - (crédito: Reprodução / Instagram )
Músico conhecido por protestos contra Bolsonaro apareceu no trajeto da marcha liderada pelo deputado do PL e compartilhou o ato nas redes sociais - (crédito: Reprodução / Instagram )

Conhecido pelos protestos em atos em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, Fabiano Leitão, mais conhecido como TromPetista, apareceu na caminhada de Minas Gerais a Brasília promovida pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). Entre Cristalina e Luziânia, em Goiás, o músico, que se intitula "militante do PT", é visto no alto de um morro tocando o instrumento na direção da estrada. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O momento foi compartilhado no perfil do Instagram do trompetista. "Cuidado. Tem gado solto na pista", escreveu como legenda. A publicação conta com mais de 108 mil visualizações no Instagram. Fabiano aparece tocando um berrante na direção dos apoiadores do deputado, interpretando Marcha, soldado no trompete em seguida. 

Veículos que passam pela rodovia buzinaram a favor do petista, cumprimentando-se com uma celebração ao presidente do Brasil. “É Lula!”, gritam. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Desde segunda-feira (19/1), Nikolas promove a “Caminhada pela Justiça e Liberdade”, percurso de 240 km, de Paracatu (MG) até a capital. Segundo o parlamentar, a mobilização ocorre em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de pessoas condenadas em decorrência dos atos de 8 de janeiro de 2023.

 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 

Um post compartilhado por Correio Braziliense (@correio.braziliense)

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Bianca Lucca

Repórter

Jornalista pelo Centro Universitário de Brasília, apaixonada por literatura e questões sociais. Passou pela editoria de Cultura e agora escreve para o CB On-line, onde assina o Blog Daquilo.

Por Bianca Lucca
postado em 23/01/2026 15:45 / atualizado em 23/01/2026 15:57
SIGA
x