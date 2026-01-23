Nikolas dormiu em "hotel de luxo" em Cristalina? Veja os preços

A passagem do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) por Cristalina (GO) também gerou repercussão nas redes sociais. Adversários políticos passaram a afirmar que o parlamentar estaria hospedado em um “hotel de luxo” durante a Caminhada pela Justiça e Liberdade. As publicações viralizaram especialmente após questionamentos feitos por parlamentares do campo da esquerda, que ironizaram a estadia do deputado em meio ao discurso de simplicidade associado à mobilização.

O Estado de Minas confirmou diretamente com a administração do Hotel Quartzo que Nikolas Ferreira passou a noite no local e que as diárias variam entre R$ 285 e R$ 332, valores praticados regularmente pelo estabelecimento. O hotel está localizado no centro da cidade e se apresenta como uma opção de hospedagem de "padrão médio, voltada tanto para viajantes a trabalho quanto para descanso".

Desde o início da caminhada, o deputado tem alternado formas de pernoite. Em etapas anteriores, ele ficou hospedado na casa de apoiadores e chegou a dormir em uma barraca, informação já divulgada pela própria organização do ato e por aliados nas redes sociais.

A caminhada segue em direção a Brasília, com deslocamentos diários feitos a pé. Um dos trechos envolve o percurso entre Cristalina e Paracatu, de cerca de 40 quilômetros, percorrido ao longo da BR-040. Durante a passagem do grupo, apoiadores distribuem água e frutas. Em um dos pontos do trajeto um frigorífico chegou a oferecer churrasco aos participantes.

Batizada de Caminhada pela Justiça e Liberdade, a mobilização é apresentada pelos organizadores como um protesto simbólico e político, reunindo apoiadores em defesa de pautas conservadoras e críticas a decisões do Judiciário, enquanto também se torna alvo de disputa narrativa nas redes sociais entre aliados e opositores do parlamentar.