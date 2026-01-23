Lula destaca dados econômicos e diz que 2026 será "ano de comparação"

Lula: "Nós tivemos dois anos de reconstrução porque encontramos este país desmantelado" - (crédito: Reprodução/Youtube Lula)

Sob aplausos de apoiadores e ao lado de possíveis candidatos às eleições deste ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reforçou dados econômicos do governo e reafirmou, nesta sexta-feira (23/1), que 2026 será o "ano de comparação".

"Pois bem, nós agora estamos transformando este ano no ano da verdade. Nós tivemos dois anos de reconstrução porque encontramos este país desmantelado, porque este país era como se fosse uma casa alugada para quem não prestava", afirmou Lula, durante discurso de entrega de unidades do programa Minha Casa, Minha Vida, em Maceió.

Lula, que será candidato à reeleição no pleito deste ano, estava ao lado de outros possíveis candidatos, como Renan Filho, ministro de Transportes e provável concorrente ao governo de Alagoas, além de Jader Filho, ministro das Cidades, e possível postulante a deputado federal pelo Pará, e Rui Costa, chefe da Casa Civil e eventual candidato a senador pela Bahia.

No discurso, Lula usou índices econômicos para defender sua tese do "ano de comparação". "Eu não sei se vocês sabem que nós estamos terminando o terceiro ano de mandato com a menor inflação acumulada em quatro anos da história do Brasil. Eu não sei se vocês sabem que nós estamos terminando o terceiro ano de mandato com o menor desemprego da história do Brasil", enfatizou o presidente.