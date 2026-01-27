Flávio se encontra com Netanyahu em Israel e promete retomar comércio com o país se eleito

"Me comprometi a retomar integralmente as relações comerciais com Israel a partir de 2027", disse o primogênito de Bolsonaro - (crédito: Redes sociais / Flávio Bolsonaro)

O pré-candidato à Presidência em 2026, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), dialogou com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e prometeu retomar relações com o país, caso seja eleito. O encontro ocorreu na Conferência Internacional de Combate ao Antissemitismo, no Knesset, o Parlamento israelense. O evento deve terminar nesta terça-feira (27/1).

"Me comprometi a retomar integralmente as relações comerciais com Israel a partir de 2027, já que praticamente todas foram suspensas por questões ideológicas pelo governo brasileiro”, afirmou o parlamentar.

Além de Flávio, outro filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também esteve presente na conferência. O ex-deputado Eduardo Bolsonaro, cassado pela Câmara dos Deputados devido ao excesso de faltas nas sessões deliberativas, declarou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá perder para o irmão e pediu apoio ao primeiro-ministro.

"Vamos derrotá-lo [Lula]. Meu irmão, o senador Flávio Bolsonaro, irá concorrer à Presidência em outubro. Peço que o apoie. Meu pai não poderá concorrer. Ele está na prisão por causa de Lawfare", comentou Eduardo.

