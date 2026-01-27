Lula fala com Macron sobre Conselho de Paz e situação na Venezuela

Petista também reafirmou, no telefonema ao francês, a importância do multilateralismo e da assinatura do acordo entre Mercosul e União Europeia - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou com o presidente da França, Emmanuel Macron, na manhã desta terça-feira (27/1), em meio à indefinição brasileira sobre a entrada do país no Conselho de Paz, grupo comandado por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, para acompanhar o processo de reconstrução de Gaza, devastada por causa da guerra entre Israel e Hamas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Lula confirma viagem a Washington para encontro com Trump

Enquanto o Brasil ainda não respondeu formalmente ao convite dos EUA para aderir ao conselho, a França já notificou à autoridade norte-americana que não vai participar do grupo. Na conversa entre Lula e Macron, os dois endossaram a ideia de fortalecimento da Organização das Nações Unidas (ONU).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Já durante a conversa sobre a situação na Venezuela, invadida pelos Estados Unidos no início de janeiro, os dois líderes condenaram o uso da força em violação ao direito internacional e corroboraram a ideia de que a América do Sul e todo o mundo são ambientes de paz e estabilidade.

Na conversa, que durou cerca de 1 hora, Lula também reafirmou a importância do multilateralismo e da assinatura do acordo entre Mercosul e União Europeia. No diálogo houve, também, tratativas sobre cooperação bilateral, principalmente em relação a temas como ciência, tecnologia e defesa.