PM pede a Moraes ajustes na rotina de Bolsonaro na Papudinha

A Polícia Militar do Distrito Federal encaminhou nesta quinta-feira (28/1) ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), um pedido para alterar a logística de visitas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Complexo Penitenciário da Papuda, onde ele cumpre pena de 27 anos e três meses por golpe de Estado. A solicitação também inclui autorização para a realização de caminhadas monitoradas dentro da unidade.

Em ofício assinado pela comandante-geral da PMDF, coronel Ana Paula Barros, o órgão propõe que as visitas de presos considerados “custodiados sensíveis” deixem de ocorrer às quintas-feiras e passem para os sábados. Segundo a corporação, em nota enviada à CNN, durante os dias úteis há maior circulação de servidores e concentração de atividades administrativas, o que coincide com as visitas dos demais 48 detentos da chamada “Papudinha”.

A PM informou que esse cenário amplia os riscos à segurança institucional, dificulta a separação adequada dos ambientes e compromete o controle do fluxo de pessoas dentro do presídio. A mudança para o sábado, argumenta o comando da corporação, reduziria a “ a circulação no interior da unidade” e facilitaria a gestão de segurança.

Além da alteração no calendário de visitas, a PM solicitou autorização para que Bolsonaro realize caminhadas de forma controlada e em áreas previamente definidas, como o campo de futebol ou a pista asfaltada localizada nos fundos da unidade. O pedido atende a uma solicitação do ex-presidente e é acompanhado de recomendação médica.

O ofício também trata da assistência religiosa. Moraes já havia autorizado que Bolsonaro recebesse atendimento religioso semanal após a transferência da Superintendência da Polícia Federal para a Papuda, em janeiro.

