Tarcísio se reúne com ministro de Lula antes de encontro com Bolsonaro

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), se reuniu, na manhã desta quinta-feira (29/1), com o ministro Sílvio Costa Filho, titular da pasta de Portos e Aeroportos. O encontro com o representante do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ocorreu momentos antes da visita do chefe do Executivo paulista ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

Segundo interlocutores do Palácio dos Bandeirantes, Tarcísio e Costa Filho conversaram sobre investimentos nos setores de portos e aeroportos, como o Porto de São Sebastião, o aeroporto de Congonhas e o Túnel Santos-Guarujá — que teve contrato de quase R$ 7 bilhões assinado ontem.

A expectativa é que a construção do Túnel Santos-Guarujá concretize o primeiro túnel imerso do Brasil. “O que era impossível e esperado há 100 anos, a gente vai tornar possível. Agora a gente começa a discutir o projeto funcional e o projeto executivo. No ano que vem, a gente começa a mobilização e o início das obras", afirmou Tarcísio, ao formalizar parceria com grupo português Mota-Engil, para a obra.

Visita a Bolsonaro

Após reunir-se por cerca de 1 hora com o ministro Costa Filho, o governador de São Paulo foi encontrar com Bolsonaro, na Papudinha. Segundo ele, a visita teve como objetivo manifestar “solidariedade” ao ex-presidente e reforçar a coesão do campo político alinhado ao bolsonarismo.

O governador ainda descartou quaisquer movimentos que indique disputa fora de São Paulo e disse estar comprometido com um projeto de “longo prazo” no estado, incluindo a tentativa de reeleição. “Meu interesse é ficar em São Paulo , não tem controvérsia nenhuma”, afirmou a jornalistas.