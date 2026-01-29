InícioPolítica
Vorcaro confirma que conversou com Ibaneis sobre venda do Banco Master

Investigação da PF apura suspeitas de irregularidades na tentativa de compra do Banco Master pelo BRB. Sigilo do depoimento foi derrubado pelo STF

Vorcaro disse que esteve com Ibaneis
Vorcaro disse que esteve com Ibaneis "em poucas oportunidades" para falar sobre a venda do Master ao BRB - (crédito: Reprodução)

Em depoimento à Polícia Federal, o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, confirmou que conversou com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, sobre a venda de ativos da instituição ao Banco de Brasília (BRB). O depoimento foi realizado em 30 de dezembro do ano passado. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli, relator do caso, derrubou, nesta quinta-feira (29/1), o sigilo das oitivas dos investigados.

Vorcaro disse que esteve com Ibaneis "em poucas oportunidades" para falar sobre a venda do Master ao BRB. Segundo ele, os encontros ocorreram para “conversas institucionais”.

“Conversei em algumas poucas oportunidades. O governador já foi a minha casa uma vez e eu já fui na casa dele. Nos encontramos poucas vezes, para conversas institucionais", disse em depoimento a delegada Janaína Palazzo.

O banqueiro foi questionado sobre sua relação com políticos. Daniel Vorcaro não quis citar nomes, mas disse que seu trânsito pelos Três Poderes não teve relação com a tentativa de compra do Master pelo Banco de Brasília.

“Tenho amigos de todos os poderes. Não consigo nominar individualmente quem frequentava a minha casa. Não vejo qual a relação com o caso. As relações políticas não tiveram a ver com esse caso do BRB”, ressaltou.

A investigação da PF apura suspeitas de irregularidades na tentativa de compra do Banco Master pelo BRB. O magistrado atendeu a um pedido do Banco Central, que apontou a necessidade de ter acesso ao depoimento prestado por seu diretor de Fiscalização, Ailton de Aquino Santos, à Polícia Federal. As oitivas foram conduzidas pela delegada responsável pelo caso, Janaína Pereira Lima Palazzo. Um juiz auxiliar do gabinete de Toffoli e um membro do Ministério Público acompanharam os depoimentos.

A Operação Compliance Zero da PF indica que o Banco de Brasília (BRB) realizou operações consideradas irregulares com o Master numa tentativa de dar fôlego à instituição, enquanto o Banco Central analisava a proposta de aquisição. O BRB chegou a formalizar a oferta em março deste ano, mas o negócio acabou vetado pelo BC.

Por Luana Patriolino
29/01/2026
