Vorcaro confirma que conversou com Ibaneis sobre venda do Banco Master

Vorcaro disse que esteve com Ibaneis "em poucas oportunidades" para falar sobre a venda do Master ao BRB - (crédito: Reprodução)

Em depoimento à Polícia Federal, o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, confirmou que conversou com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, sobre a venda de ativos da instituição ao Banco de Brasília (BRB). O depoimento foi realizado em 30 de dezembro do ano passado. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli, relator do caso, derrubou, nesta quinta-feira (29/1), o sigilo das oitivas dos investigados.

Vorcaro disse que esteve com Ibaneis "em poucas oportunidades" para falar sobre a venda do Master ao BRB. Segundo ele, os encontros ocorreram para “conversas institucionais”.

“Conversei em algumas poucas oportunidades. O governador já foi a minha casa uma vez e eu já fui na casa dele. Nos encontramos poucas vezes, para conversas institucionais", disse em depoimento a delegada Janaína Palazzo.

O banqueiro foi questionado sobre sua relação com políticos. Daniel Vorcaro não quis citar nomes, mas disse que seu trânsito pelos Três Poderes não teve relação com a tentativa de compra do Master pelo Banco de Brasília.

“Tenho amigos de todos os poderes. Não consigo nominar individualmente quem frequentava a minha casa. Não vejo qual a relação com o caso. As relações políticas não tiveram a ver com esse caso do BRB”, ressaltou.

A investigação da PF apura suspeitas de irregularidades na tentativa de compra do Banco Master pelo BRB. O magistrado atendeu a um pedido do Banco Central, que apontou a necessidade de ter acesso ao depoimento prestado por seu diretor de Fiscalização, Ailton de Aquino Santos, à Polícia Federal. As oitivas foram conduzidas pela delegada responsável pelo caso, Janaína Pereira Lima Palazzo. Um juiz auxiliar do gabinete de Toffoli e um membro do Ministério Público acompanharam os depoimentos.

A Operação Compliance Zero da PF indica que o Banco de Brasília (BRB) realizou operações consideradas irregulares com o Master numa tentativa de dar fôlego à instituição, enquanto o Banco Central analisava a proposta de aquisição. O BRB chegou a formalizar a oferta em março deste ano, mas o negócio acabou vetado pelo BC.