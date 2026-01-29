Bolsonarista atingida por raio fica com sequelas: "Dificuldade cognitiva"

Além de militante bolsonarista, ela representa condenados pelo 8 de janeiro na Justiça - (crédito: Reprodução)

Após ter sido atingida por um raio na manifestação bolsonarista em Brasília no domingo (25/1), a advogada Tanieli Telles relatou os efeitos do acidente.

Ela é advogada de réus do 8 de janeiro, inclusive da "Débora do Batom", que pichou "perdeu, Mané" na estátua "A Justiça", do Supremo Tribunal Federal (STF). Em entrevista ao Estadão, Tanieli contou o sentimento ao ser atingida pelo raio.

“Eu senti uma dor muito forte no meu ombro direito e voei para longe. Achei que era um tiro”, relatou.

Tanieli disse que o acidente deixou sequelas: “Eu estou com um certo atraso para falar. Normalmente estou ligada no 220 volts. Então, [agora] às vezes vou falar alguma coisa, eu fico parando, pensando... É como se fosse uma dificuldade cognitiva mesmo, né?”.

Raio em manifestação

O acidente ocorreu enquanto bolsonaristas esperavam a chegada do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) na Praça do Cruzeiro, em Brasília. O parlamentar fez uma caminhada de 250 km que partiu de Paracatu (MG) em protesto contra o governo Lula (PT) e o STF.

A advogada ainda avaliou que os manifestantes estavam “assumindo um risco” ao permanecerem no local, que sofria com fortes chuvas. “Estávamos encostados uns nos outros por causa do frio, com os pés afundados na água. Nós assumimos o risco. Foi um efeito da natureza”.

