Lula passa por cirurgia de catarata no olho esquerdo e recebe alta no mesmo dia

Na véspera, recém-chegado do Panamá, ele foi ao hospital para cumprir a rotina de exames pré-operatórios - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou por uma cirurgia de catarata no olho esquerdo na manhã desta sexta-feira (30/1), em Brasília. O procedimento, considerado de baixa complexidade, foi realizado sem intercorrências, e o presidente já recebeu alta hospitalar no mesmo dia.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O líder petista chegou ao hospital por volta das 7h30 para a realização da cirurgia. Na véspera, ele esteve no local para cumprir a rotina de exames pré-operatórios, exigidos antes de qualquer intervenção cirúrgica. A operação ocorreu no CBV Hospital de Olhos, unidade especializada da capital federal.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com nota divulgada pelo Palácio do Planalto, após a alta médica, o presidente permanecerá nesta sexta-feira e ao longo do fim de semana na Granja do Torto, residência oficial da Presidência da República em Brasília. A previsão é de que Lula retome suas atividades normais na próxima segunda-feira (2).

Leia também: Lula empata com Flávio e Tarcísio em eventual 2º turno

O chefe do Executivo segue sob acompanhamento das equipes médicas lideradas pelo cardiologista Roberto Kalil Filho e pela oftalmologista Ana Helena Germoglio. Segundo o Planalto, o quadro clínico do presidente é considerado estável.

Esta não é a primeira vez que Lula se submete a um procedimento do tipo. Em 2020, ele passou por uma cirurgia de catarata no olho direito, antes de reassumir o comando do Palácio do Planalto.