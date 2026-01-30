InícioPolítica
Saúde do presidente

Lula passa por cirurgia de catarata no olho esquerdo e recebe alta no mesmo dia

Procedimento de baixa complexidade foi realizado nesta sexta-feira (30/1) em Brasília sem intercorrências; líder petista ficará em repouso na Granja do Torto e retoma a agenda na próxima segunda-feira (3/2)

Na véspera, recém-chegado do Panamá, ele foi ao hospital para cumprir a rotina de exames pré-operatórios - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Na véspera, recém-chegado do Panamá, ele foi ao hospital para cumprir a rotina de exames pré-operatórios - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou por uma cirurgia de catarata no olho esquerdo na manhã desta sexta-feira (30/1), em Brasília. O procedimento, considerado de baixa complexidade, foi realizado sem intercorrências, e o presidente já recebeu alta hospitalar no mesmo dia.

O líder petista chegou ao hospital por volta das 7h30 para a realização da cirurgia. Na véspera, ele esteve no local para cumprir a rotina de exames pré-operatórios, exigidos antes de qualquer intervenção cirúrgica. A operação ocorreu no CBV Hospital de Olhos, unidade especializada da capital federal.

De acordo com nota divulgada pelo Palácio do Planalto, após a alta médica, o presidente permanecerá nesta sexta-feira e ao longo do fim de semana na Granja do Torto, residência oficial da Presidência da República em Brasília. A previsão é de que Lula retome suas atividades normais na próxima segunda-feira (2).

O chefe do Executivo segue sob acompanhamento das equipes médicas lideradas pelo cardiologista Roberto Kalil Filho e pela oftalmologista Ana Helena Germoglio. Segundo o Planalto, o quadro clínico do presidente é considerado estável.

Esta não é a primeira vez que Lula se submete a um procedimento do tipo. Em 2020, ele passou por uma cirurgia de catarata no olho direito, antes de reassumir o comando do Palácio do Planalto.

Por Fernanda Strickland
postado em 30/01/2026 10:42 / atualizado em 30/01/2026 10:42
