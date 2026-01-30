Motta rebate fala de Tebet sobre "sequestro do Orçamento": "Foi equivocada"

"As emendas parlamentares dão voz aos estados, aos municípios e às prioridades reais da população", escreveu Motta - (crédito: Bruno Spada/Agência Câmara)

Uma troca de farpas entre Executivo e o Legislativo ocorreu, nesta sexta-feira (30/1), após a ministra Simone Tebet, titular da pasta do Planejamento e Orçamento, afirmar que "parte do Orçamento foi confiscado e sequestrado" pelo Congresso Nacional.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Esse movimento, segundo a ministra, fez com que parlamentares se tornassem "cada vez mais dependentes do orçamento brasileiro com um objetivo muitas vezes eleitoral, algumas vezes legítimo". As declarações Tebet ocorreram em um evento no Insper, em São Paulo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O posicionamento de Simone Tebet foi rebatido pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), por meio de uma publicação no X. Segundo ele, "nenhuma instituição" “sequestra” o Orçamento da União.

"O Congresso exerce uma prerrogativa constitucional: debater, emendar e decidir sobre a alocação dos recursos públicos. Isso não é desvio é equilíbrio entre os Poderes. Foi equivocada a declaração da ministra Simone Tebet de que o Congresso sequestra parte do Orçamento. As emendas parlamentares dão voz aos estados, aos municípios e às prioridades reais da população", escreveu. "Divergências fazem parte da democracia, mas é preciso cuidado com palavras que deslegitimam o papel do Parlamento", emendou. Nenhuma instituição que integra o regime democrático ‘sequestra’ o orçamento. O Congresso exerce uma prerrogativa constitucional: debater, emendar e decidir sobre a alocação dos recursos públicos. Isso não é desvio é equilíbrio entre os poderes.



Foi equivocada a declaração da… — Hugo Motta (@HugoMottaPB) January 30, 2026