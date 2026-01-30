Gleisi chama Tarcísio de "cara de pau" após governador falar em "crise moral"

A ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais (SRI) da Presidência da República, classificou nesta sexta-feira (30/1) como "cara de pau" as declarações do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), sobre a hipótese de o país enfrentar uma suposta "crise moral".

Na resposta a Tarcísio, a ministra do presidente Luiz Inácio Lula da Silva relacionou o governador a Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do do Banco Master, e um dos principais fiadores individuais da campanha do político do Republicanos, em 2022.

"É muita cara de pau de Tarcísio Freitas sair da Papuda falando em 'crise moral', quando o maior financiador individual das campanhas dele e de Bolsonaro foi o cunhado de Daniel Vorcaro do Master, Fabiano Zettel, preso pela Polícia Federal", escreveu Gleisi, em seu perfil no X.

O governador de São Paulo, quando falou em "crise moral", também supôs que o país passa por um cenário de "crise fiscal". Gleisi, em resposta a Tarcísio de Freitas, pontuou que o responsável por uma crise econômica foi o ex-presidente Jair Bolsonaro. "Quem contratou uma 'crise fiscal' no país foi o governo Bolsonaro, que deixou um rombo de R$ 255 bilhões para o governo Lula pagar e desorganizou as contas e a economia do país", apontou a ministra.

Visita a Bolsonaro

A declaração de Gleisi Hoffmann ocorreu um dia após o governador de São Paulo visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, preso no Complexo Penitenciário da Papuda por tentativa de golpe de Estado. Segundo Tarcísio, a ida ao local teve como objetivo manifestar “solidariedade” ao ex-presidente e reforçar a coesão do campo político alinhado ao bolsonarismo.

O governador, após visita a Bolsonaro, descartou qualquer movimento que indique disputa fora de São Paulo e disse estar comprometido com um projeto de “longo prazo” no estado, incluindo a tentativa de reeleição. “Meu interesse é ficar em São Paulo , não tem controvérsia nenhuma”, garantiu.

Encontro com ministro de Lula

Também ontem (29) o governador de São Paulo se encontrou com o ministro Sílvio Costa Filho, titular da pasta de Portos e Aeroportos. A reuniu entre Tarcísio e o ministro de Lula ocorreu no escritório do governo paulista, em Brasília, antes da visita a Bolsonaro, na cadeia.

Essa reunião, segundo apurou o Correio com interlocutores do governador de São Paulo, tratou de questões relacionadas a investimentos nos setores de portos e aeroportos, como o Porto de São Sebastião, o aeroporto de Congonhas e o Túnel Santos-Guarujá — que teve contrato de quase R$ 7 bilhões assinado nesta semana.