Congresso reabre nesta segunda-feira sob clima eleitoral

Início do ano legislativo expõe agendas divergentes entre oposição, focada em anistia e vetos, e base governista, que aposta em pautas sociais e econômicas. Para analistas, embate escancara fragilidades estruturais da direita

Direita e esquerda convergem em um ponto central: a segurança pública. O tema tem previsão de chegar ao plenário logo após o carnaval - (crédito: Jonas Pereira/Agência Senado)
Direita e esquerda convergem em um ponto central: a segurança pública. O tema tem previsão de chegar ao plenário logo após o carnaval - (crédito: Jonas Pereira/Agência Senado)

Com a abertura do ano legislativo em um ambiente marcado pela antecipação do debate eleitoral de 2026, Câmara e Senado retomam hoje os trabalhos, sob forte polarização política e disputa por narrativas. De um lado, a base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenta imprimir ritmo a uma agenda social e trabalhista, com foco em temas como a revisão da escala 6x1 e a ampliação da isenção do Imposto de Renda. De outro, a oposição inicia o período sem apresentar um conjunto claro de propostas sociais, concentrando sua atuação em pautas de caráter político e institucional, como a anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 e a derrubada de vetos presidenciais.

Procurados pela reportagem, parlamentares e senadores de partidos de direita preferiram não se manifestar oficialmente sobre uma possível estratégia legislativa mais ampla para o ano. Interlocutores ouvidos sob reserva afirmam, porém, que, até o momento, não há consenso interno nem definição de prioridades voltadas diretamente à área social, o que reforça a percepção de que a oposição atua de forma reativa, orientada sobretudo por temas ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e ao seu entorno político.

Apesar da ausência de uma agenda social estruturada, direita e esquerda convergem em um ponto central: a segurança pública. O tema será um dos primeiros a entrar na pauta das comissões nesta semana e tem previsão de chegar ao plenário logo após o carnaval, refletindo a pressão da opinião pública. Pesquisa Genial/Quaest divulgada em novembro do ano passado apontou a violência como a maior preocupação de 38% dos brasileiros, superando a economia, com 15%. Levantamento mais recente, divulgado em janeiro, indica queda no índice, mas mantém a segurança como principal temor, citado por 31% da população.

No campo governista, a gestão do ex-ministro da Justiça Ricardo Lewandowski tentou buscar responder a essa demanda por meio de iniciativas legislativas. Entre elas, uma proposta de emenda à Constituição (PEC) que amplia as prerrogativas da União na área de segurança pública, hoje concentrada nos estados. A proposta enfrentou resistência de governadores e acabou profundamente alterada no Congresso. Outro projeto, o chamado PL Antifacção, mira o enfraquecimento financeiro de organizações criminosas. A matéria foi aprovada no Senado com mudanças e retorna agora à análise da Câmara.

Obstrução

Enquanto o governo tenta articular essas pautas, a oposição reforça um discurso de enfrentamento. Em entrevista ao Correio, o líder da oposição no Senado, Izalci Lucas (PL-DF), afirmou que a estratégia da direita passa pela união e pelo fortalecimento de uma base conservadora. "Para 2026, o PL e os partidos aliados estão focados em construir uma alternativa sólida ao que estamos vendo hoje", disse, destacando valores como família, liberdade econômica e respeito às instituições.

Questionado sobre a insistência na pauta da anistia, Izalci reforçou que o tema é central para o que chama de "pacificação do país". Segundo ele, a oposição pretende levar o debate ao plenário, às comissões e, se necessário, recorrer à obstrução. O senador também defendeu auditorias no sistema eleitoral, afirmando que o debate sobre transparência é "saudável", embora tenha evitado críticas às urnas eletrônicas.

Sobre prioridades da oposição, o senador citou a derrubada do veto presidencial ao projeto da dosimetria penal e reiterou a defesa de medidas a favor do ex-presidente Bolsonaro, incluindo a solicitação de prisão domiciliar por razões humanitárias, além da anistia ampla aos condenados pelos atos de 8 de janeiro.

Na Câmara, o tom é semelhante. O líder da oposição, deputado Cabo Gilberto Silva (PL-PB), afirmou à reportagem que a prioridade da bancada será "derrotar o presidente Lula no Congresso". Para o início dos trabalhos, a estratégia passa por pressionar os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União-AP), para a convocação de uma sessão conjunta destinada à análise de vetos presidenciais. A expectativa da oposição é derrubar o veto ao projeto de lei (PL) da Dosimetria, rejeitado por Lula no último 8 de janeiro, data que marcou o terceiro aniversário dos ataques às sedes dos Três Poderes.

Do lado governista, o cenário é de cautela e articulação. Em seu último ano de mandato, Lula enfrenta um Congresso considerado "hostil" em diversos momentos e depende de negociações complexas com o Centrão para avançar em pautas estratégicas. Após vitórias econômicas nos primeiros anos, como a aprovação da reforma tributária e mudanças no Imposto de Renda, o Planalto tenta agora consolidar uma agenda trabalhista que dialogue com a base social do presidente.

Após a reunião de líderes da Câmara, na quarta-feira passada, o líder do PT, Lindbergh Farias (RJ), e o líder do governo, José Guimarães (CE), detalharam as prioridades do Executivo. Para o PT, a proposta de alteração na jornada de trabalho, com o fim da escala 6x1, é tratada como eixo da atuação em 2026. "É algo central para o PT e para o governo", afirmou Lindbergh, indicando que o tema pode chegar ao plenário em regime de urgência.

O deputado também destacou outras bandeiras econômicas, como a ampliação da isenção do IR, o reajuste do salário mínimo e a divulgação de indicadores positivos, como a queda do desemprego e o aumento da renda. Na avaliação do petista, esse conjunto de temas tende a favorecer politicamente o presidente.

Bolsonarismo

Para analistas, o embate expõe fragilidades estruturais da direita brasileira. A cientista política Rodrigo Dias, da Universidade de Brasília (UnB), avalia que o bolsonarismo se consolidou menos como um projeto de país e mais como um projeto de poder centrado em lealdades pessoais. "A pré-candidatura de um dos filhos de Bolsonaro reforça essa lógica", afirma, ao citar o presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e apontar dificuldades para o surgimento de novas lideranças fora desse eixo.

Na mesma linha, Celso Fernandes Júnior, cientista político da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), avalia que a direita carece de uma "agenda institucionalizada capaz de combater conservadorismo, liberalismo econômico e compromisso democrático". Segundo ele, enquanto o campo seguir organizado em torno do antagonismo permanente e da centralidade simbólica do bolsonarismo, a renovação tende a ser limitada, mesmo com o surgimento de novos nomes.

Danandra Rocha

Repórter de política

Formada pela Faculdade Anhanguera de Brasília, tem experiência em assessoria, televisão e rádio. É repórter da editoria de Política, na cobertura do Congresso.

Wal Lima

Repórter de Política

Jornalista com mais de 10 anos de experiência, com especialização em Marketing Político Digital. Além da experiência em redação e portais, já atuei como assessora de comunicação de parlamentares na Câmara dos Deputados. Tenho o jornalismo como uma missão

Por Danandra Rocha e Wal Lima
postado em 02/02/2026 03:55
