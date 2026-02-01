Lula celebra vitória de Caetano e Bethânia no Grammy: "Viva a nossa música"

'Caetano & Bethânia Ao Vivo' registra a turnê da dupla entre 2024 e 2025 - (crédito: Divulgação)

A conquista de Caetano Veloso e Maria Bethânia no Grammy de Melhor Álbum de Música Global repercutiu mundialmente e foi celebrada publicamente pelo presidente Lula, que parabenizou os artistas em publicação do X (antigo Twitter). “A música de vocês atravessa gerações, toca a alma do nosso povo e mostra ao mundo a grandeza da cultura brasileira”, escreveu o presidente.

“Orgulho de ver dois gigantes da nossa arte sendo celebrados assim. Viva a nossa música, a nossa cultura e o Brasil”, comemorou Lula. Neste domingo (1/2), a dupla se destacou na premiação musical pelo projeto Caetano & Bethânia Ao Vivo, registro da turnê que reuniu-os entre 2024 e 2025 — cujo conteúdo apresenta interpretações conjuntas e individuais de canções que marcaram a trajetória dos dois artistas.

Na disputa pelo prêmio de Melhor Álbum de Música Global, o disco concorreu com No Sign of Weakness, do rapper nigeriano Burna Boy; Sounds of Kumbha, do cantor indiano Siddhant Bhatia; Eclairer le monde, Light the World, do senegalês Youssou N’Dour; Mind Explosion, da banda de jazz Shakti; e Chapter III: We Return To Light, da britânica Anoushka Shankar, em parceria com Alam Khan e Sarathy Korwar, artistas de origem indiana.

Maria Bethânia e Caetano Veloso têm carreiras iniciadas na década de 1960 e são referências centrais da música popular brasileira, com atuação destacada no movimento tropicalista e reconhecimento internacional ao longo de mais de seis décadas. Ambos mantêm produção artística contínua, com lançamentos de álbuns, turnês e colaborações no Brasil e no exterior.

Ao longo da história do Grammy, artistas brasileiros como Tom Jobim, Eumir Deodato, Sérgio Mendes, Milton Nascimento, Caetano Veloso e Gilberto Gil já venceram a premiação em diferentes categorias.