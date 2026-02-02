Congresso inicia ano legislativo com foco na MP do Programa Gás do Povo

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, considera prioritária a votação da medida provisória que criou o Programa Gás do Povo - (crédito: Lula Marques/Agência Brasil)

O Congresso Nacional realiza, nesta segunda-feira (2/2), a sessão solene que marca a abertura oficial do Ano Legislativo de 2026. A cerimônia está prevista para as 15h, no Plenário Ulysses Guimarães, na Câmara dos Deputados, e simboliza o início da quarta e última sessão legislativa da 57ª Legislatura, iniciada em 2023. Deputados e senadores participam do ato que retoma formalmente as atividades do Parlamento após o recesso.

Mais cedo, a Câmara dos Deputados sediou a tradicional Missa de Abertura dos Trabalhos Legislativos, no Auditório Nereu Ramos. A celebração contou com a presença do presidente da Casa, Hugo Motta, e foi presidida por dom Vicente Tavares, com a participação dos padres Rafael Souza e Agenor Vieira. A organização ficou a cargo da Frente Parlamentar Católica, presidida pelo deputado Luiz Gastão (PSD-CE).

Antes da sessão solene, Hugo Motta conversou com a imprensa e indicou que a medida provisória que estabelece o Programa Gás do Povo deve ser uma das primeiras matérias analisadas neste início dos trabalhos. Segundo o presidente da Câmara, a proposta é tratada como prioridade e pode ser votada ainda nesta segunda-feira, a depender do andamento das articulações.

Motta também confirmou a realização de uma reunião de líderes, nesta terça-feira (3/2). O encontro deve definir os próximos passos da pauta no Congresso, com foco em temas econômicos e institucionais considerados estratégicos para o governo e para a base parlamentar neste começo de 2026.