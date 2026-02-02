InícioPolítica
Três Poderes

Na abertura do Ano Judiciário, Lula faz discurso em defesa do STF

Na solenidade, o presidente afirmou que o Supremo "não buscou protagonismo" e não ultrapassou suas competências. Além disso, destacou o julgamento de golpe de Estado e o combate ao crime organizado

Segundo Lula, o Supremo Tribunal Federal (STF) atua pela proteção da democracia e da Constituição, e não ultrapassou suas competências - (crédito: BBC Geral)
Segundo Lula, o Supremo Tribunal Federal (STF) atua pela proteção da democracia e da Constituição, e não ultrapassou suas competências - (crédito: BBC Geral)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez um discurso em defesa ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta segunda-feira (2/2) durante a cerimônia de abertura do ano judiciário, na sede da Corte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Segundo Lula, o Supremo “não buscou protagonismo” nem tentou avançar sobre as competências dos demais Poderes. Em sua fala, o presidente destacou o julgamento da tentativa de golpe de Estado que levou à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aliados, e alertou para os desafios do período eleitoral que se aproxima.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“O Supremo Tribunal Federal não buscou protagonismo, muito menos tomou para si a atribuição dos outros Poderes”, discursou Lula durante a cerimônia.

“Por agirem de acordo com as leis, ministras e ministros desta Suprema Corte enfrentaram toda a sorte de pressões e até ameaças de morte. Mesmo assim, não fugiram do seu compromisso constitucional”, acrescentou.  o Manual Brasileiro de Exames de Direção Veicular.

A solenidade de abertura do ano judiciário ocorreu em um momento de tensão para o STF, com críticas à atuação de ministros da Corte no caso envolvendo o Banco Master, acusado de fraude bilionária. A fala de Lula representou um desagravo ao Supremo, e uma declaração de apoio institucional. 

O petista citou ainda as sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos contra ministros da Corte no ano passado, e disse que o país defendeu sua soberania e não cedeu a intimidações.

Defesa da democracia

Já sobre o julgamento dos envolvidos na tentativa de golpe de Estado, o presidente da República afirmou que os envolvidos tiveram direito ao devido processo legal.

“Aqueles que atentaram contra a democracia tiveram julgamento justo, acesso a todas as provas e amplo direito de defesa, o que só é possível em uma democracia”, frisou Lula.

“A condenação dos golpistas deixou uma mensagem clara: os responsáveis por qualquer futura tentativa de ruptura democrática serão punidos outra vez com o rigor da lei”, disse ainda.

O petista também citou preocupações com o processo eleitoral deste ano, como o uso de inteligência artificial (IA) e das redes sociais, e afirmou que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) precisa agir “com rigor, velocidade e precisão”, contando com ferramentas tecnológicas.

Já sobre o combate ao crime organizado, em meio às críticas pelo caso Master, afirmou que seu governo apertou o cerco contra o financiamento de organizações criminosas.

“Não importa onde os criminosos estejam. Não importa o tamanho de suas contas bancárias. A Polícia Federal (PF) está aprofundando as investigações e todos, sem distinção, pagarão pelos crimes que cometeram”, disse Lula.

Ao final de sua fala, o presidente também destacou o lançamento de um pacto entre os  Três Poderes para combater o feminicídio e a violência contra a mulher, que será lançado nesta quarta-feira (4). 

Crime organizado e feminicídio

O presidente ainda citou esforços do governo nos combates a crimes de feminicídio e ligados às facções criminosas. Quanto à repressão às facções, o presidente citou a Operação Carboono Oculto, ação coordenada pela Polícia Federal que desvendou esquemas fraudulentos operados em centros de investimento.

"Com a operação carbono oculto o poder judiciário a política federal e a Receita Federal chegaram aos mandantes do crime organizado, aos magnatas do crime que vivem no andar de cima e que não estão nas comunidades e sim em algum dos endereços mais nobres no Brasil e no exterior", pontuou, ao afirmar que, independentemente do tamanho da "conta bancária", a "Polícia Federal está aprofundando as investigações e todos pagarão pelos crimes que cometeram".

Em relação às ações de combate ao feminicídio, Lula enfatizou a criação de um pacto para a repressão deste tipo de crime. "Lançaremos, na próxima quarta-feira (4/2), o Pacto Brasil de enfrentamento ao feminicídio entre os Três Poderes do Estado brasileiro. Os agressores devem ser punidos com o rigor da lei, mas é preciso também educar os meninos e conscientizar os homens de que nada, absolutamente nada, justifica qualquer forma de violência contra meninas ou mulheres", pontuou Lula.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 02/02/2026 17:08 / atualizado em 02/02/2026 17:09
SIGA
x