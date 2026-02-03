8 de janeiro: STM divulga lista de relatores de julgamento de militares

Bolsonaro e outros militares condenados por tentativa de golpe podem perder patente em julgamento no STF - (crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/AgÃªncia Brasil)

O Superior Tribunal Militar (STM) divulgou, nesta terça-feira (3/2), a lista de relatores principais e relatores revisores das ações que julgam os postos e patentes de militares condenados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por estarem envolvidos em atos antidemocráticos. A presidente do tribunal, Maria Elizabeth Guimarães, afirmou que pretende pautar as sessões assim que possível, porém destacou que não existe um prazo para a entrega dos votos, por parte dos magistrados.

De acordo com o STM, a ação julga somente se as atitudes dos réus se enquadram dentro da conduta militar. Ou seja, caso o STM acolha as representações e condene os militares, eles serão expulsos das Forças Armadas, somente.

Guimarães enfatizou que não vota em condição de presidente, mas em casos de empate, o voto dela é sempre a favor do réu, segundo regras da Corte. Ela declarou, ainda, que não irá “apressar” ou influenciar, nem nos votos, nem no tempo deles.

Os relatores foram escolhidos automaticamente, por sorteio eletrônico de algoritmo. Dos 15 ministros que compõem a Corte, 10 são oficiais-generais (3 da Marinha, 4 do Exército, 3 da Aeronáutica) e 5, civis.

Quando o relator da ação é militar, o revisor é civil e vice-versa.

Confira a lista completa:

Almirante Almir Garnier Santos

Relatora Principal: Ministra Dra.Verônica Abdalla Sterman (civil);

Relator Revisor: Ministro Gen Ex Guido Amin Naves (militar).

Ex-presidente Jair Messias Bolsonaro

Relator Principal: Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino (militar);

Relatora Revisora: Ministra Dra. Verônica Abdalla Sterman (civil).

General Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira

Relator Principal: Ministro Dr. José Barroso Filho (civil);

Relator Revisor: Ministro Gen Ex Flavio Marcus Lancia Barbosa (militar).

General Augusto Heleno

Relator Principal: Ministro Alte Esq Celso Luiz Nazareth (militar);

Relator Revisor: Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz (civil).

General Braga Netto

Relator Principal: Ministro Gen Ex Flavio Marcus Lancia Barbosa (militar);

Relator Revisor: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira (civil).



*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro

