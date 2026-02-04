Comissão de Saúde da Câmara elege presidente contrário à vacina

Cherini tem histórico de defesa de práticas terapêuticas sem comprovação científica e tentou regulamentar o uso de ozônio no tratamento pós-covid - (crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados elegeu, nesta quarta-feira (4/2), o deputado federal Giovani Cherini (PL-RS) como presidente do colegiado para o ano de 2026. Foram 38 votos a favor e seis em branco.

Cherini tem histórico de defesa de práticas terapêuticas sem comprovação científica, como por exemplo a ozonioterapia. Inclusive, defendeu o uso de ozônio no tratamento pós-covid, alternativa que ele tentou regulamentar no Congresso Nacional.

Em 2020, ele fez duras críticas à vacina contra a covid, defendendo que o medicamento mais eficaz era a ivermectiva, remédio sem eficácia para o combate ao coronavírus, além de publicar teorias que relacionavam a vacinação a problemas de saúde sem apresentar evidências. Também já se manifestou contrário à imunização contra o Papilomavírus Humano (HPV).

A Comissão de Saúde é um dos colegiados mais influentes da Câmara, responsável pela análise de matérias legislativas sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), vigilância sanitária e políticas de medicamentos, e possui orçamento relevante para emendas parlamentares ao longo do ano. O deputado foi escolhido após um acordo entre líderes.