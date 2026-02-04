Kim Kataguiri vê contradição entre ajuste fiscal e novos reajustes

Kim Kataguiri critica criação de penduricalhos e defende fim dos supersalários no serviço público - (crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

Em meio ao debate sobre o reajuste dos servidores do Legislativo e à possibilidade de veto presidencial a dispositivos que autorizam remunerações acima do teto constitucional, o tema que tem provocado reações tanto na base governista quanto na oposição. O deputado federal Kim Kataguiri (União-SP) criticou, nesta quarta-feira (4/2), a aprovação de reajustes e a criação de novos mecanismos que podem permitir pagamentos acima do limite constitucional. Em entrevista ao Correio, o parlamentar afirmou que a medida vai na contramão do discurso de responsabilidade fiscal adotado pelo Legislativo.

“É um absurdo o Congresso aprovar aumento e criar novos penduricalhos enquanto o país discute corte de gastos, déficit fiscal e falta de recursos para áreas essenciais”, disse.

Kataguiri destacou que já apresentou a PEC Antiprivilégio e que reuniu as 171 assinaturas necessárias para iniciar a tramitação na Câmara dos Deputados. A proposta, segundo ele, busca acabar com os supersalários em todos os Poderes, inclusive com mecanismos usados para driblar o teto constitucional.

“Não faz o menor sentido usar o dinheiro de quem paga imposto para deixar ainda mais rico o 1% da elite do funcionalismo público. O Estado existe para servir a população, não para sustentar castas privilegiadas”, declarou o deputado.