Caso Master: Izalci diz que Senado irá investigar reuniões de Vorcaro no Planalto

Filiado ao PL disse ainda que os titulares da subcomissão irão "enfrentar" o Judiciário caso o STF queira interferir nos trabalhos - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O líder da oposição no Congresso, senador Izalci Lucas (PL-DF), afirmou nesta quarta-feira (4/2) que um dos passos considerados como prioridade na nova Subcomissão da CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) que investiga o escândalo do Banco Master é saber mais sobre as quatro idas de Daniel Vorcaro ao Planalto e que não foram divulgadas nas agendas oficiais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Evidente que vamos perguntar sobre a reunião que teve no Palácio do Planalto, que ele esteve presente fora da agenda. Ele (Gabriel Galípolo) ainda era diretor do Banco Central, já tinha sido aprovado na sabatina, mas ainda era diretor. Então, foram quatro reuniões do Planalto. A gente precisa saber o que o Vorcaro, o (Guido) Mantega, o Lula e o Galípolo estavam falando sobre isso”, disse em entrevista ao programa CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília. "A comissão vai convocar e pode chamar todo mundo", emendou, sinalizando que não existe prazo para o fim das averiguações.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Presidente do BRB vai à Faria Lima negociar ativos comprados do Banco Master

De acordo com Izalci, o trabalho na CAE do Senado prevê audiências públicas, diligências, visitas a órgãos de controle e a possibilidade de medidas como a quebra de sigilos. O filiado ao PL enfatizou que os titulares da subcomissão pretendem ainda “enfrentar” o Judiciário, caso ocorram situações semelhantes ao que está acontecendo na CPMI do INSS, em que os documentos receberam sigilo e não podem ser acessados pelos membros da Casa.

Eleições no DF

Perguntado sobre o cenário eleitoral na capital federal, após suspeitas de que o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), estaria diretamente ligado às irregularidades envolvendo o Banco Regional de Brasília (BRB) e o Banco Master, o líder da oposição avalia que o governador não deve sair do Executivo para tentar carreira no Senado.

"Eu sinceramente acho que a candidatura de Ibaneis subiu no telhado. Ainda mais agora, com a participação da Polícia Federal e o STJ, ele provavelmente vai ficar no governo para manter o fórum. Se ele sai em abril, ele perde o foro e vai para a primeira instância", comentou.

Assista à entrevista completa:

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro