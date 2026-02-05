Novo reafirma convite à Carol de Toni para disputa ao Senado

De Toni recebeu recentemente o apoio de Michelle Bolsonaro para se candidatar ao Senado pelo PL - (crédito: Paulo Sergio/Câmara dos Deputados)

A disputa interna no Partido Liberal (PL) pelo controle das candidaturas ao Senado tem provocado efeitos colaterais e ampliado o xadrez político da direita para as eleições de 2026. Em meio ao embate envolvendo o vereador Carlos Bolsonaro, que assim como a deputada federal Caroline de Toni, também passou a se apresentar como pré-candidato à Casa Alta, a parlamentar catarinense recebeu o convite do partido Novo para manter seu anseio na corrida eleitoral deste ano.

Em contato articuladores próximos ao partido Novo, foi informado ao Correio que a decisão da deputado ainda não foi cravada mas que ela vem mantendo contato com o presidente nacional da legenda, Eduardo Ribeiro, que inclusive reforçou nesta quinta-feira (5/2), que a legenda está com espaço pronto para recebê-la.

O Correio também conversou com o líder do Novo na Câmara dos Deputados, Marcel van Hattem (RS), que comentou sobre a possível adesão da parlamentar. Na visão dele, caso a decisão seja tomada por De Toni, será algo excelente, por ela ter um ótimo alinhamento com ele e outros parlamentares da bancada do partido na Casa Legislativa.“Ela é uma parlamentar exemplar e será senadora”, acrescentou o deputado.

As conversas para a filiação de Caroline de Toni vêm sendo conduzidas desde o ano passado, com a garantia explícita de que a candidatura ao Senado seria assegurada. Bem posicionada nas pesquisas eleitorais, a avaliação interna é de que a deputada reúne capital político e densidade eleitoral suficientes para liderar uma campanha competitiva, mesmo sem coligação.

“Pelo Novo, a candidatura da Carol ao Senado é inegociável. O Brasil precisa de senadores com independência, preparo técnico e coragem para cumprir o papel constitucional do Senado, e a Carol reúne todas essas condições”, pontuou Eduardo Ribeiro.

O movimento do Novo ocorre em paralelo ao desgaste provocado pela tentativa de imposição do nome de Carlos Bolsonaro como candidato ao Senado fora de seu estado de origem, iniciativa que gerou resistência em lideranças locais e aprofundou fissuras dentro do PL.

Nas redes sociais, Carolina de Toni vem recebendo apoio de lideranças do PL de todo o país, entre os nomes está inclusive o da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que chegou a postar fotos ao lado da deputada com o ex-presidente Jair Bolsonaro e escreveu: “Estaremos com você”.