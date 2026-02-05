InícioCidades DF
Vídeo: carro fica submerso após temporal em Ceilândia

O dono do carro foi surpreendido pela água enquanto trabalhava como motorista de aplicativo. Ele e o passageiro tiveram que sair às pressas do veículo pela porta traseira, a única que conseguiram abrir

Carro fica submerso em alagamento na Ceilândia - (crédito: Material Cedido ao Correio)
A forte chuva desta quinta-feira (5/2) deixou um carro submerso próximo à Estação Guariroba, em Ceilândia. O dono do veículo, José Nazareno, de 63 anos, contou ao Correio que foi surpreendido pelo temporal enquanto trabalhava como motorista de aplicativo. “Eu não sabia que aqui alagava dessa forma. Estava com passageiro quando o carro começou a boiar”, relatou. Segundo ele, o nível da água subiu rapidamente e chegou à altura da direção do veículo. “Eu vi até no volante, na direção, um paredão de água", disse.

Veja o vídeo:

O motorista saiu do carro às pressas, junto com o passageiro. “Larguei o carro para trás. Tentei colocar na calçada, o mais alto que consegui, e saímos pela porta traseira, a única que conseguimos abrir”, afirmou.

O alagamento foi por volta de 13h e durou pouco mais de uma hora. Depois que a água abaixou, Nazareno não conseguiu dar partida no veículo. “A gente fica nervoso na hora, se apavora. A água molhou tudo por dentro do carro, motor, tudo”, contou. Sem ferimentos, o motorista busca, agora, ajuda para avaliar os danos. “Meu celular também molhou e não funciona. Vou tentar contato com os colegas para ver o que pode ser feito”, concluiu.

Por Ana Carolina Alves
postado em 05/02/2026 16:12
