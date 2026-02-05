Homem é preso por se passar por dono de imóveis e aplicar golpes no DF

A investigação foi realizada pela 32ª DP (Samambaia) - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Policiais civis da 32ª Delegacia de Polícia (Samambaia Sul) prenderam, nesta quarta-feira (4/2), um suspeito de cometer os crimes de fraude eletrônica e uso de documento público falso.

Segundo a investigação, Leonardo Marques de Castro atuava com um comparsa usando identidade falsa para se passar por proprietário de imóveis em Samambaia. Com documentação pública falsificada, a dupla simulava a titularidade das unidades residenciais e aplicava golpes em vítimas, que eram levadas ao erro. O prejuízo estimado chega a R$ 250.750.

Após trabalho de inteligência, Leonardo foi localizado em Catanduva, no interior de São Paulo, e transferido para o Distrito Federal.

O comparsa já havia sido preso em 29 de janeiro, em uma casa no Recanto das Emas, também por equipes da 32ª DP.