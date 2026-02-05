Lula recebe premiê da Rússia e cobra multilateralismo no mundo

Segundo o Planalto, os dois líderes reconheceram que o comércio entre Brasil e Rússia ainda não está à altura das duas economias - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta quinta-feira (5/2) com o primeiro-ministro da Rússia, Mikhail Mishustin, no Palácio do Itamaraty. O encontro ocorreu em meio à reunião da Comissão Brasileiro-Russa de Alto Nível de Cooperação (CAN), que reúne ministros e autoridades dos dois países para discutir a relação bilateral.

A CAN é liderada por Mishustin, no lado russo, e pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, no lado brasileiro. Em nota, o Planalto disse que Lula foi informado pelos dois sobre os avanços da reunião em áreas como a educação, saúde, agricultura, energia, defesa e espaço.

“O presidente e o primeiro-ministro concordaram sobre o potencial ainda pouco explorado do comércio bilateral, cujas cifras ainda não espelham o tamanho das duas economias”, diz o comunicado.

“Lula insistiu na importância de manter mecanismo de acompanhamento das iniciativas acordadas para que possam produzir resultados mais rápidos e benefícios concretos para os dois países”, acrescenta.

Lula também destacou a urgência na adoção de medidas para fortalecer o multilateralismo no mundo. O presidente brasileiro também ofereceu um almoço ao premiê russo.

Cooperação e reforma internacional

A reunião entre as autoridades do Brasil e da Rússia ocorreu hoje no Itamaraty. Em declaração conjunta, os dois países defenderam aumentar a cooperação e o comércio. Também demonstraram preocupação com o cenário internacional e defenderam a reforma de mecanismos de governança global, especialmente do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Também defenderam que a América Latina e o Ártico permaneçam como zonas de paz, sem citar os Estados Unidos, que interferiu militarmente na Venezuela e ameaçou uma invasão da Groenlândia.