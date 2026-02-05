Dino determina suspensão imediata dos "penduricalhos" no serviço público

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, nesta quinta-feira (5/2), em caráter provisório, que os Três Poderes realizem uma revisão e suspendam imediatamente os chamados “penduricalhos” ilegais no serviço público. O objetivo é coibir pagamentos que ultrapassem o teto do funcionalismo público, atualmente fixado em R$ 46.366,19 — salário dos ministros do Supremo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A decisão estabelece um prazo de 60 dias para que todos os órgãos, em todos os níveis da Federação — federal, estadual e municipal —, reavaliem verbas remuneratórias e indenizatórias que não possuam fundamento legal específico.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
De acordo com a determinação, apenas as verbas expressamente previstas em lei votada no Congresso Nacional, Assembleias Legislativas ou Câmaras Municipais poderão ser mantidas. Pagamentos sem essa base legal específica deverão ser interrompidos assim que o prazo expirar.
Dino criticou ainda o que chamou de “império dos penduricalhos”, afirmando que verbas indenizatórias têm sido utilizadas para “maquiar” salários turbinados que furam o limite previsto pela Constituição Federal.
O magistrado destacou que a multiplicação dessas verbas atingiu patamares incompatíveis com os princípios da legalidade, moralidade e eficiência previstos no artigo 37 da Constituição.
Além da suspensão das verbas atuais, o ministro também determinou ao Parlamento que elabore uma legislação nacional para regulamentar de forma definitiva quais verbas indenizatórias podem ser efetivamente admitidas como exceção ao teto constitucional.
A decisão ainda precisará ser submetida ao Plenário do STF para ser referendada pelos demais ministros, em data que será definida pela presidência da Corte, ministro Edson Fachin. A medida alcança servidores públicos de todas as esferas de competência, exigindo que cada órgão verifique a legalidade de seus próprios pagamentos.
Saiba Mais
- Política CPMI do INSS adia votação da quebra de sigilo do Banco Master
- Política "Está na hora de mudança na jornada de trabalho", diz Lula sobre jornada 6/1
- Política Lula e Motta trocam afagos após jantar na Granja do Torto
- Política Lula diz ter enviado dados a Trump e propõe ação contra crime organizado
- Política Lula diz que prioridade na Venezuela é a democracia, não Maduro
- Política Lula diz que encontrou Vorcaro e que não haverá interferência no Master