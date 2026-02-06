Defesa de ministro do STJ acusado de importunação se manifesta

Uma sindicância foi instaurada no STJ para a apuração do caso - (crédito: Divulgação )

A defesa do ministro do Superior Tribunal de Justiça Marco Buzzi se manifestou nesta sexta-feira (6/2). O magistrado é acusado de de tentar agarrar uma jovem de 18 anos em uma praia de Balneário Camboriú (SC). Os advogados de Buzzi pediram "serenidade e respeito ao devido processo legal".

"É inaceitável retrocesso civilizacional a tentativa de julgar e condenar uma pessoa antes mesmo do início formal de uma investigação. Vazamentos instantâneos de informações sigilosas sobre fatos não verificados são um truque sórdido", diz a nota assinada pelos advogados João Costa, João Pedro Mello e Maria Fernanda Saad.

Uma sindicância foi instaurada no STJ para a apuração do caso. A acusação foi formalizada por meio de um boletim de ocorrência. O caso também está em tramitação no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que apura as consequências administrativas da denúncia. A parte criminal é conduzida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Nunes Marques. Por ser ministro do STJ, Marco Buzzi tem foro privilegiado no Supremo.

A vítima registrou ocorrência na Polícia Civil de São Paulo. A jovem e a família passavam uns dias na casa de praia do ministro em Balneário Camboriú. Ela relatou que estava no mar quando percebeu a aproximação dele e foi agarrada — e tentou se desvencilhar ao menos três vezes, mas Buzzi insistiu em forçar o contato. A moça é filha de um casal de amigos do magistrado. O fato teria ocorrido em 9 de janeiro.

Veja a nota completa na íntegra:

É inaceitável retrocesso civilizacional a tentativa de julgar e condenar uma pessoa antes mesmo do início formal de uma investigação.

Vazamentos instantâneos de informações sigilosas sobre fatos não verificados são um truque sórdido.

Tribunais, com magistrados experientes e ritos depurados ao longo de séculos, não podem ser substituídos por "juízes" e opiniões inflamadas e quase sempre anônimas no noticiário.

Não é demais pedir serenidade e respeito ao devido processo legal.

A defesa aguarda o momento oportuno para esclarecer os fatos e apresentar suas provas.