Lula defende "orçamento novo, com muito dinheiro" para a Segurança

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta sexta-feira (6/2) que haja um “orçamento novo” federal, com “muito dinheiro”, para a segurança pública, com a aprovação da proposta de emenda à Constituição (PEC) da Segurança pelo Congresso Nacional.

Ao comentar o tema, o petista defendeu dobrar o número de delegados da Polícia Federal (PF) e aumentar também os contingentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Força Nacional. Voltou a dizer ainda que vai criar um ministério próprio para comandar a área.

“Se o Congresso Nacional aprovar a PEC da Segurança Pública, nós criaremos um ministério em seguida, porque a PEC é para definir qual é o papel da União na intervenção na segurança pública”, disse Lula em entrevista à TV Aratu, de Salvador, Bahia.

“Na hora em que estiver definido, nós vamos ter que ter um orçamento novo para a segurança pública. Temos que dobrar o número de delegados da PF, muito mais PRF, muito mais uma guarda nacional, uma polícia nacional que faça intervenções quando necessário a pedido de um governador”, acrescentou.

Citando a Constituição de 1988, que define a segurança pública como de responsabilidade principalmente dos estados, o chefe do Executivo afirmou que o cenário mudou desde então que é necessário haver um papel mais contundente do governo federal no tema. Reconheceu, porém, que há resistência de alguns governadores, como os de São Paulo, Goiás e Minas Gerais.

‘Magnatas da corrupção’

Como exemplo, comentou sobre a Operação Carbono Oculto, que mirou representantes do PCC no sistema financeiro e no setor de combustíveis, e o caso envolvendo fraudes bilionárias pelo Banco Master, do banqueiro Daniel Vorcaro. “Nós chegamos nos magnatas da corrupção”, frisou.

Porém, Lula defendeu que é preciso mais recursos para que a gestão federal possa atuar na segurança. O Fundo Nacional da Segurança Pública (FNSP) tem apenas R$ 2 bilhões, bem menos do que os gastos estaduais. A Bahia, por exemplo, destinou R$ 6,6 bilhões ao setor em 2024, segundo levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

“Se o governo federal vai entrar na questão da segurança pública, nós temos que ter um orçamento novo, com muito dinheiro”, enfatizou o presidente.