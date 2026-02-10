InícioPolítica
Lula recebe João Campos, que defende permanência de Alckmin como vice do petista

Prefeito de Recife chegou na tarde desta terça-feira (10/2) ao Palácio do Planalto, onde terá um encontro fora da agenda com o presidente para discutir o cenário eleitoral

Campos (PSB) defende a permanência de seu correligionário na vice-Presidência, em meio a rumores de que Lula articula uma chapa com o MDB - (crédito: Victor Correia/CB/D.A. Press)
Campos (PSB) defende a permanência de seu correligionário na vice-Presidência, em meio a rumores de que Lula articula uma chapa com o MDB - (crédito: Victor Correia/CB/D.A. Press)

O prefeito de Recife, João Campos (PSB), chegou ao Palácio do Planalto na tarde desta terça-feira (10/2) para uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O encontro ocorre em meio à sondagem do petista para emplacar um vice do MDB em sua chapa à reeleição, em detrimento ao vice-presidente Geraldo Alckmin, também do PSB.

Campos defende a manutenção de Alckmin na chapa. Além disso, vai concorrer ao governo de Pernambuco em outubro, com apoio de Lula. O encontro não está  registrado na agenda oficial do presidente.

Lula tratou com dirigentes do MDB, no fim do ano passado, sobre a possibilidade de escolher um candidato a vice-presidente da legenda. Nesse cenário, Alckmin concorreria um cargo por São Paulo, a governador ou senador.

Em entrevista ao portal UOL na semana passada, o presidente citou que Alckmin “tem um papel a cumprir em São Paulo”, o que gerou incômodo no aliado e no PSB.  Segundo pessoas próximas ao vice-presidente, ele descarta concorrer a qualquer cargo que não seja a vice-Presidência. 

  • Leia também: Tarcísio se ausenta de agendas de Lula e Alckmin em São Paulo

Campos foi um dos que defenderam a permanência de Alckmin na chapa. Durante um evento em Salvador, Bahia, no último sábado (7), o prefeito argumentou que “não se mexe em time que está ganhando”, e elogiou o papel do correligionário, principalmente ao negociar o tarifaço imposto pelos Estados Unidos.

Articulação em Pernambuco

Além do destino de Alckmin, Lula e Campos também devem discutir o cenário eleitoral em Pernambuco, onde o atual prefeito disputará com a governadora, Raquel Lyra (PSD), que busca a reeleição.

Os dois devem acertar ainda detalhes da visita de Lula a Recife, durante o carnaval, no sábado (14). Ele deve participar do desfile do Galo da Madrugada.

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 10/02/2026 17:23 / atualizado em 10/02/2026 17:25
