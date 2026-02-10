Lula recebe João Campos, que defende permanência de Alckmin como vice do petista

Campos (PSB) defende a permanência de seu correligionário na vice-Presidência, em meio a rumores de que Lula articula uma chapa com o MDB - (crédito: Victor Correia/CB/D.A. Press)

O prefeito de Recife, João Campos (PSB), chegou ao Palácio do Planalto na tarde desta terça-feira (10/2) para uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O encontro ocorre em meio à sondagem do petista para emplacar um vice do MDB em sua chapa à reeleição, em detrimento ao vice-presidente Geraldo Alckmin, também do PSB.

Campos defende a manutenção de Alckmin na chapa. Além disso, vai concorrer ao governo de Pernambuco em outubro, com apoio de Lula. O encontro não está registrado na agenda oficial do presidente.

Lula tratou com dirigentes do MDB, no fim do ano passado, sobre a possibilidade de escolher um candidato a vice-presidente da legenda. Nesse cenário, Alckmin concorreria um cargo por São Paulo, a governador ou senador.

Em entrevista ao portal UOL na semana passada, o presidente citou que Alckmin “tem um papel a cumprir em São Paulo”, o que gerou incômodo no aliado e no PSB. Segundo pessoas próximas ao vice-presidente, ele descarta concorrer a qualquer cargo que não seja a vice-Presidência.

Campos foi um dos que defenderam a permanência de Alckmin na chapa. Durante um evento em Salvador, Bahia, no último sábado (7), o prefeito argumentou que “não se mexe em time que está ganhando”, e elogiou o papel do correligionário, principalmente ao negociar o tarifaço imposto pelos Estados Unidos.

Articulação em Pernambuco

Além do destino de Alckmin, Lula e Campos também devem discutir o cenário eleitoral em Pernambuco, onde o atual prefeito disputará com a governadora, Raquel Lyra (PSD), que busca a reeleição.

Os dois devem acertar ainda detalhes da visita de Lula a Recife, durante o carnaval, no sábado (14). Ele deve participar do desfile do Galo da Madrugada.