João Campos reforça apoio a Lula e defende permanência de Alckmin

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), afirmou nesta terça-feira (10/2) que saiu “animado e seguro” de uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Palácio do Planalto. Segundo ele, o encontro serviu para reafirmar a parceria política entre PSB e PT e discutir a construção de alianças eleitorais em todo o país.

Campos destacou que a conversa foi “franca, verdadeira e amistosa” e ressaltou a importância de manter o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) como peça central na chapa presidencial. De acordo com o prefeito, essa posição já foi externada ao comando de seu partido e apresentada como prioridade da legenda.

“O presidente sabe que o nosso partido é importante nessa construção. Tenho absoluta tranquilidade de que Lula e o vice-presidente Alckmin vão conduzir isso da melhor forma possível, com muita confiança, respeito e até carinho pessoal”, afirmou.

O prefeito também elogiou a relação entre Lula e Alckmin, classificando-a como sólida e baseada na confiança política. Para ele, eventuais tratativas entre os dois devem ocorrer em um ambiente de diálogo e entendimento, sem gerar preocupações para o PSB.

Campos disse ainda que a aliança entre as siglas deverá se refletir nas eleições estaduais, com palanques conjuntos, ‘majoritárias e chapas proporcionais articuladas em diferentes regiões do país. “Essa construção no Brasil inteiro vai ser muito harmônica. Os dois partidos estarão lado a lado”, declarou.

Após a reunião, o prefeito seguiu viagem para Goiás, onde participará de um evento do PSB. O encontro entre o prefeito e Lula ocorre em meio às articulações políticas para os próximos ciclos eleitorais e reforça o movimento de alinhamento entre PSB e PT, aliados desde a eleição presidencial passada.