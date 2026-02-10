Eduardo diz que Bolsonaro perdeu para Lula porque eleição não foi 'limpa'

Na opinião do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), o pai dele só perdeu a disputa pela presidência em 2022 porque as eleições não teriam sido “limpas”. Jair Bolsonaro (PL) foi o primeiro presidente a não conseguir se reeleger no Brasil desde 1998.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Preso por ser popular demais. Se estivesse solto e elegível este seria o presidente Brasil, ou melhor, em eleições limpas jamais teria deixado de sê-lo
Mas @FlavioBolsonaro cumprirá a missão e o sacrifício de @jairbolsonaro se transformará em liberdade através do indulto a todos pic.twitter.com/0rApfRCNaU
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular— Eduardo Bolsonaro???????? (@BolsonaroSP) February 10, 2026
Em post nesta terça-feira (10/2), o “03” afirmou que Bolsonaro está preso por ser “popular demais”.
“Se estivesse solto e elegível, seria o presidente do Brasil, ou melhor, em eleições limpas, jamais teria deixado de sê-lo”, escreveu Eduardo.
Apoio a Flávio e indulto
Apesar da revolta pela situação jurídica do pai, Eduardo acredita que o irmão Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à presidência, vai ser derrotar Lula (PT) em 2026 e, ao chegar ao topo do Executivo, concederá indulto a Jair e aos demais condenados por tentativa de golpe de Estado.
“Mas Flávio Bolsonaro cumprirá a missão, e o sacrifício de Jair Bolsonaro se transformará em liberdade por meio do indulto a todos”, completou.
Saiba Mais
- Política Líder do União Brasil defende avanço de PEC de fim da escala 6x1
- Política Edinho Silva diz que Alckmin tem liberdade para "disputar o cargo que quiser"
- Política Lula recebe João Campos, que defende permanência de Alckmin como vice do petista
- Política GT do Senado mira atuação da CVM em apuração sobre o Banco Master
- Política Lula anuncia aporte de R$ 4,6 bilhões para ampliar 11 aeroportos
- Política "PT completa 46 anos como síntese das lutas populares e da defesa da democracia", diz Kokay