Lula faz "tour eleitoral" pelos carnavais de Recife, Salvador e Rio

Principal destino de Lula será o Rio de Janeiro, onde a escola Acadêmicos de Niterói fará uma homenagem ao presidente

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará um tour pelas principais cidades do carnaval brasileiro neste final de semana, acompanhado da primeira-dama Janja da Silva, ministros e aliados. O petista vai participar de, pelo menos, três desfiles em Recife, Salvador e Rio de Janeiro.

O roteiro inclui a controversa homenagem que a escola de samba Acadêmicos de Niterói fará a Lula na Sapucaí, que a oposição acusa de configurar campanha eleitoral antecipada. Além disso, o presidente deve aproveitar as viagens para avançar com as articulações pela disputa de outubro.

A previsão para o carnaval foi informada a jornalistas pelo Palácio do Planalto. Lula embarca nesta sexta-feira (13/2) à noite para Recife, onde participa, no sábado (14) de manhã, do desfile do Galo da Madrugada, considerado o maior bloco carnavalesco do mundo. O chefe do Executivo estará em um camarote ao lado do prefeito da cidade, João Campos (PSB), e da governadora do estado, Raquel Lyra (PSD).

Ambos são pré-candidatos ao governo pernambucano em outubro, e disputam o apoio de Lula. Ainda não há definição sobre o palanque no estado. Na terça-feira (10), Campos esteve no Planalto para conversar com o presidente, justamente sobre o cenário pernambucano, e também para defender a permanência do vice-presidente Geraldo Alckmin, também do PSB, na chapa de Lula — Campos assumiu a presidência nacional do partido.

Ainda no sábado, Lula vai para Salvador, onde assistirá ao desfile de trios elétricos em um camarote do governo baiano, ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e de aliados como o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA).

Enredo controverso

Não está definido se Lula pernoitará em Salvador, ou se já embarcará para o Rio de Janeiro. O desfile do grupo especial começa na noite do domingo, e a Acadêmicos de Niterói estreia na disputa como a primeira a desfilar. A escola decidiu fazer uma homenagem à trajetória política do petista.

O samba-enredo é chamado Do alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil e conta a vida do presidente desde sua infância em Garanhuns, Pernambuco, até chegar ao Palácio do Planalto, passando pela sua carreira como líder do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista.

O desfile é questionado na Justiça por parlamentares e partidos de oposição, que dizem haver campanha eleitoral antecipada a favor do presidente, devido às eleições de outubro (leia mais abaixo). Há expectativa de que Janja desfile junto com a escola.

Ela estará em um carro alegórico chamado Amigos de Lula, o último a desfilar, que contará com pessoas próximas ao presidente, incluindo familiares. Devem participar também a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, e o presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Marcelo Freixo, dentre outras autoridades.

Janja participou do ensaio da Acadêmicos na sexta-feira passada (6) mesmo embaixo de chuva. Outros ministros além de Anielle cogitaram participar do desfile, mas devem desistir após orientação da Advocacia-Geral da União (AGU) e apenas assistir do camarote, ao lado de Lula e do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD).

Ainda segundo o Planalto, Lula deve voltar a Brasília apenas na próxima segunda-feira (16), onde passa o dia. Na terça, embarca para uma viagem à Índia e à Coreia do Sul.