Lula recebe Pacheco para discutir candidatura ao governo mineiro

Encontro ocorreu na quarta-feira (11/2), mas foi divulgado apenas hoje (12) pelo Palácio do Planalto. Pacheco ainda resiste a concorrer, mas Lula mantém conversas para convencê-lo

Lula precisa de um palanque forte e Minas Gerais para sua campanha à reeleição, e tenta convencer Pacheco a concorrer ao governo estadual - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para uma reunião fora da agenda. A conversa ocorreu no Palácio do Planalto, durante a tarde de quarta-feira (11/2), mas só foi divulgada nesta quinta-feira (12/2).

O encontro tratou, principalmente, da disputa eleitoral em Minas Gerais. Lula tenta convencer Pacheco a concorrer ao governo do estado. O senador, por sua vez, vem argumentando que quer deixar a vida pública assim que acabar seu mandato, no final do ano.

A conversa foi rápida, de cerca de meia hora. Ainda não há uma decisão sobre a candidatura. Interlocutores de Pacheco, porém, apontam que a resistência do parlamentar diminuiu em relação ao ano passado.

Se decidir concorrer, Pacheco precisará mudar de partido. O PSD já indicou o atual vice-governador de Minas, Mateus Simões, como pré-candidato ao governo do estado, sendo o sucessor do atual governador, Romeu Zema (Novo).

Pacheco indicou que busca se filiar a uma legenda de centro. O principal cotado é o União Brasil, de seu aliado e sucessor no comando do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

Palanque mineiro

Lula vem argumentando que Pacheco é o único nome viável para concorrer no estado com o apoio do presidente. Minas é um dos maiores colégios eleitorais, e um estado–chave para a disputa presidencial. Portanto, o petista precisa de um palanque robusto em Minas para sua reeleição.

Os planos de Lula para o senador interferiram, inclusive, na indicação de Pacheco a uma vaga como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), uma de suas principais aspirações na vida pública. Lula indicou o atual Advogado-Geral da União (AGU), Jorge Messias, apesar de pressões do Senado para indicar Pacheco.

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 12/02/2026 21:04
