Carlos Bolsonaro exalta Flávio e fala em perseguição: "Verdadeiro guerreiro"

O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL) publicou nas redes sociais, nesta quinta-feira (12/2), um texto em defesa do irmão, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), em meio ao que classificou como um cenário de perseguição contra a família.
Um irmão exilado e longe de sua família (@BolsonaroSP ). Um pai feito preso político, adoecido, sendo lentamente assassinado dentro da prisão. E toda a perseguição que o Brasil já conhece quando se trata de @jairbolsonaro e de seus filhos.
Diante desse cenário cruel,…
— Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) February 12, 2026
Na mensagem no X (antigo Twitter), Carlos afirma que há um “irmão exilado e longe de sua família” e descreve o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, como “preso político”. O termo é usado para se referir a alguém que estaria detido por "motivos políticos", uma expressão que costuma gerar debate e controvérsia no meio jurídico e político.
Carlos também menciona “perseguição” contra o ex-presidente e seus filhos. No texto, ex-vereador destaca o papel de Flávio Bolsonaro diante do que chama de cenário “cruel”. Afirma que o senador teria assumido protagonismo na defesa da família e na condução de pautas políticas.
Segundo a publicação, Flávio estaria “à frente” da luta pela “libertação de um povo” que, na visão do ex-vereador, teria sido influenciado por informações falsas divulgadas por parte da imprensa.
