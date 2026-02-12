Carlos Bolsonaro exalta Flávio e fala em perseguição: "Verdadeiro guerreiro"

Carlos Bolsonaro: "Aqui em casa, estamos todos contigo, meu irmão" - (crédito: AFP)

O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL) publicou nas redes sociais, nesta quinta-feira (12/2), um texto em defesa do irmão, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), em meio ao que classificou como um cenário de perseguição contra a família.

Na mensagem no X (antigo Twitter), Carlos afirma que há um “irmão exilado e longe de sua família” e descreve o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, como “preso político”. O termo é usado para se referir a alguém que estaria detido por "motivos políticos", uma expressão que costuma gerar debate e controvérsia no meio jurídico e político.

Carlos também menciona “perseguição” contra o ex-presidente e seus filhos. No texto, ex-vereador destaca o papel de Flávio Bolsonaro diante do que chama de cenário “cruel”. Afirma que o senador teria assumido protagonismo na defesa da família e na condução de pautas políticas.

Segundo a publicação, Flávio estaria “à frente” da luta pela “libertação de um povo” que, na visão do ex-vereador, teria sido influenciado por informações falsas divulgadas por parte da imprensa.