Caso Master: Centrão defende ministro Dias Toffoli

O PP, o União Brasil e o Solidariedade saíram, nesta sexta-feira, em defesa do ministro Dias Toffoli, que na noite de quinta-feira decidiu se afastar o inquérito sobre a venda a do Banco Master para o Banco Regional de Brasília (BRB) que corre no Supremo Tribunal Federal. Os partidos consideram que o magistrado está sendo submetido a um "linchamento" e que tentam colocar a população contra ele por meio de "narrativas".

A nota do PP e do União Brasil é assinada pelos presidentes dos dois partidos, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) e Antônio Rueda, e está em nome da federação União Progressista. Eles observam que "neste momento, é essencial nos atentarmos às narrativas que querem colocar a população contra o ministro Dias Toffoli e tudo o que ele fez e faz pelo país enquanto ministro no STF". Vão além ao dizer que "atentar contra o ministro Toffoli é enfraquecer não só um servidor da Nação ou um Poder da República, mas, sim, atacar os pilares do nosso próprio sistema democrático".

"É preciso ponderar que as injustiças acontecem quando se tem apenas um lado de uma versão repetida inúmeras vezes sem uma base sólida. Uma versão caluniosa, que passa a ser tratada como verdadeira justamente pela repetição", observa a defesa da federação à postura do ministro. A nota salienta ainda que "a Justiça se fortalece quando há equilíbrio e respeito às instituições".

Já a manifestação do Solidariedade, assinada pelo deputado federal Paulinho da Força (SP), presidente nacional da sigla, critica o que chama de "linchamento moral" do ministro. "Manifestações firmes se fazem essenciais para lidar com momentos turbulentos. Por isso, torna-se pública a presente nota para reconhecer os quase 20 anos de relevantes serviços prestados na magistratura brasileira pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli", frisa o partido.

A publicação prossegue ao lembrar que "o ministro ocupou a Presidência do Poder Judiciário durante o desafiador período da pandemia de coronavírus (Covid-19). Também conduziu eleições gerais como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, sendo sempre respeitado pelo equilíbrio e firmeza em sua atuação pública."

O Solidariedade fala em "linchamento" do magistrado por conta da atuação que vem tendo na investigação do caso Master, que em vários momentos contrariou a Polícia Federal (PF), mas que tornou-se, também, razão de questionamentos no meio jurídico e dentro do próprio STF. "Não se pode admitir que corporações e uma parcela da mídia promovam o linchamento moral de autoridades públicas com base em prejulgamentos e vazamentos seletivos de elementos de informação", afirma.

Responsabilidade

O partido conclui que "a responsabilidade institucional exige de todos nós — líderes políticos — e da sociedade cuidado com a defesa da democracia e de suas instituições."

As três legendas integram o Centrão no Congresso, composto ainda pelo Republicanos e pelo MDB. Nos bastidores da investigação sobre a liquidação extrajudicial do Master, há várias indicações de que os partidos que integram esse grupo no Congresso — que tem sido decisivo nas votações, ora a favor do Palácio do Planalto, ora se aliando ao PL bolsonarista — seria fortemente atingido pelas investigações sobre as conexões políticas do ex-baqueiro Daniel Vorcaro. Sobretudo por conta dos investimentos feitos por fundos de previdência de estados e de prefeituras na instituição que não estariam cobertas pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC).

Toffoli deixou a relatoria após a PF encontrar menções ao nome dele no celular de Vorcaro. O ministro é sócio-oculto da empresa Maridt Participações, dirigida por dois de seus irmãos, que tinha participação em dois resorts da rede Tayayá. A empresa vendeu sua fatia no empreendimento no Paraná a fundos de investimento que tinham como acionista o pastor Fabiano Zettel, cunhado e operador financeiro do ex-dono do Master.

O ministro confirmou ter participação na Maridt e que recebeu dividendos de empresa, que realizou negócios com fundo ligado ao ex-banqueiro. Mas afirmou não ter "relação de amizade" com Vorcaro e declarou que "jamais recebeu qualquer valor" pago por ele. (Com Agência Estado)

