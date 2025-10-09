Ciro Nogueira: Tarcísio e Ratinho "não são meus preferidos", mas tem mais "força"

O líder do Progressistas declarou que vê na direita "quadros muito melhores que os do presidente Lula" - (crédito: Carlos Moura/Agência Senado)

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) voltou a marcar posição no tabuleiro político da sucessão presidencial de 2026 nesta quinta-feira (9/10). Após uma visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar em Brasília, o líder do Progressistas declarou que vê na direita “quadros muito melhores que os do presidente Lula” e destacou os nomes dos governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) e Ratinho Junior (PSD-PR) como os mais viáveis para encabeçar a disputa.



“Não são os meus preferidos — o meu preferido era o presidente Bolsonaro. Como isso não é viável, acredito que os candidatos que temos hoje com mais força são o governador Tarcísio e o governador Ratinho, que nos levariam à vitória com mais facilidade”, afirmou Ciro, ao deixar o condomínio Solar de Brasília, onde Bolsonaro cumpre prisão desde agosto.

O encontro, que durou cerca de 40 minutos, ocorre em um momento de indefinição no campo conservador. Com Bolsonaro inelegível desde 2023 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente ainda exerce forte influência sobre a escolha do eventual sucessor. “Ele vai anunciar o nome da direita no momento certo”, disse Ciro, evitando antecipar qualquer definição.

Apesar da confiança demonstrada, o cenário eleitoral segue favorável a Lula. Pesquisa da Quaest divulgada nesta quinta-feira (9) mostra o presidente mantendo a liderança em todos os cenários testados para o primeiro e o segundo turnos. No levantamento, Lula aparece nove pontos à frente de Ciro Gomes (PDT) e dez pontos acima de Bolsonaro, seguido por vantagens de 12 e 13 pontos sobre Tarcísio e Ratinho, respectivamente.

Os números reforçam a estabilidade da disputa, sem grandes alterações desde setembro. Mesmo assim, o senador do PP acredita que, com a direita “em campo”, o jogo muda. “Gosto de comparar com o futebol. O Lula parece o time favorito porque só tem um time jogando. Quando o outro entrar, com jogadores mais qualificados, o resultado será outro”, afirmou.

