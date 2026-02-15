InícioPolítica
Rio de Janeiro

Desfile em homenagem a Lula tem encenação de impeachment e Bolsonaro como Bozo

Escola Acadêmicos de Niterói é a primeira a desfilar no Grupo Especial, principal categoria do carnaval fluminense. Lula assiste de camarote ao desfile, e Janja é destaque em carro alegórico

Samba-enredo conta a história do presidente desde seu nascimento, em Garanhuns, até seus mandatos como chefe do Executivo - (crédito: Reprodução/Emerson Pereira/Acadêmicos de Niterói)
Samba-enredo conta a história do presidente desde seu nascimento, em Garanhuns, até seus mandatos como chefe do Executivo - (crédito: Reprodução/Emerson Pereira/Acadêmicos de Niterói)

A escola de samba Acadêmicos de Niterói abriu neste domingo (15/2) o desfile do Grupo Especial do carnaval no Rio de Janeiro, realizado no Sambódromo, na Marquês de Sapucaí. A apresentação homenageia o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O samba-enredo intitulado Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil conta a história do presidente desde seu nascimento em Garanhuns (PE) até os seus mandatos como chefe do Executivo federal.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Lula assiste ao desfile do camarote da prefeitura do Rio de Janeiro, ao lado do prefeito, Eduardo Paes (PSD). A primeira-dama Janja da Silva vai participar do desfile.

Também o acompanham o vice-presidente Geraldo Alckmin, os ministros Alexandre Padilha (Saúde); Gleisi Hoffmann (Secretaria de Relações Institucionais), Anielle Franco (Igualdade Racial), Alexandre Silveira (Minas e Energia), Macaé Evaristo (Direitos Humanos), Camilo Santana (Educação), a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, e o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável (BNDES).

O desfile reúne três mil componentes, divididos em 25 alas e cinco carros alegóricos. Os personagens representados estão o próprio Lula, a mãe do Petista, Dona Lindu, a ex-presidente Dilma Rousseff, e o ex-presidente Michel Temer. O desfile começou com uma encenação do impeachment de Dilma e Bolsonaro caracterizado como Bozo.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 15/02/2026 22:47
SIGA
x