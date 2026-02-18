Vídeo: Lula participa de rito hindú ao chegar à Índia para cúpula da IA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi recebido com uma cerimônia da religião hindú, nesta quarta-feira (18/2), ao chegar em Nova Dheli, capital da Índia. No país asiático, o líder brasileiro participará da Cúpula sobre Impacto de Inteligência Artificial (IA).

A participação do petista no evento, previsto para hoje e amanhã (19), ocorrerá em meio às discussões sobre efeitos da IA na política, sobretudo nas eleições brasileiras, previstas para outubro deste ano. Na cúpula, Lula fará um um discurso sobre os riscos que a tecnologia traz para o mundo, como a divulgação de notícias falsas, discriminação disseminada por algoritmos e o enfraquecimento dos processos democráticos.

Além do Brasil, países como França, Suíça, Reino Unido e Bolívia vão participar da cúpula sobre os impactos da inteligência artificial. Também estarão presentes representantes de big techs, como Microsoft, Google, OpenAI, Nvidia, Anthropic, Deepmind e Ericsson. A Cúpula terá como resultado principal uma declaração conjunta entre as nações participantes.

Há, ainda, expectativa de serem lançadas ações como uma carta para difusão democrática da IA, além de um guia para o avanço da infraestrutura resiliente em inteligência artificial. O Brasil também participa de grupos de trabalho para criar um repositório de iniciativas em bases de dados abertas para aumentar a confiança nesses sistemas, e uma nota de orientação sobre a governança em IA.

Confira cerimônia hindu para receber Lula:

Reuniões bilaterais

A viagem do presidente brasileiro ao país asiático ainda deve contar com reuniões bilaterais com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. De acordo com o Ministério de Relações Exteriores, a visita de Lula visa finalizar a Declaração Brasil-Índia Sobre Parceria Digital Para o Futuro e um memorando de entendimento entre o Ministério de Minas e Energia e o governo indiano sobre a exploração de minerais críticos e terras raras.

Ao todo, oito atos devem ser assinados durante a visita do líder petista. Além das oficializações de atos e da reunião com Modi, Lula quer reforçar as negociações para a ampliação do acordo de comércio preferencial entre Mercosul e Índia, validar acordo para extensão da validade de vistos para negócios e turismo de cinco para 10 anos entre os dois países, além de anunciar uma colaboração entre a Embraer e a empresa indiana Adani Defence and Aerospace.

O campo internacional também terá destaque na conversa — Brasil e Índia possuem interesses em comum ao aumentar a participação de países do Sul Global nas negociações externas.