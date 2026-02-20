CPMI do INSS tem acesso a quebra dos sigilos bancários de Vorcaro

O relator da CPMI do INSS, Alfredo Gaspar, afirma que colegiado teve acesso a quebra dos sigilos bancário de Vorcaro. - (crédito: Foto: Bruno Spada /Câmara dos Deputados)

Após o cancelamento do depoimento do Daniel Vorcaro na Comissão de Inquérito Parlamentar Mista (CPMI) do INSS, que estava previsto para a próxima segunda-feira (23/2), o relator do colegiado, deputado federal Alfredo Gaspar (União-AL), informou que a ausência do dono do Banco Master não implicará prejuízos às investigações em curso.

O motivo, segundo Gaspar, se dá pela recuperação do material com a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático de Vorcaro dos membros da CPMI. Essas informações haviam sido retiradas da comissão em dezembro do ano passado pelo então relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, e agora foram recuperadas pelo novo relator na Corte, ministro André Mendonça.

Gaspar também comentou sobre o cancelamento de Vorcaro à comissão. “Ele como tem muita coisa a explicar para a sociedade, evidentemente viu essa brecha e optou por não comparecer”, disse.

Daniel Vorcaro cancelou a ida ao colegiado após ser amparado pela decisão do ministro André Mendonça que, na última quinta-feira (19/2), determinou que o banqueiro não seria obrigado a comparecer à CPMI do INSS e nem à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), onde ele também foi convocado para ser ouvido na terça-feira (24/2).

A ida de Vorcaro seria para esclarecer o acordo que o Banco Master mantinha em cooperação técnica com o INSS para oferta de crédito consignado, se houve descontos indevidos, falhas de controle e eventual participação de dirigentes ou parceiros da instituição nas irregularidades.