João Campos e Tabata Amaral se casam em cerimônia com presença de Moraes e Alckmin

João Campos e Tabata Amaral deixam a Capela de São Benedito após o casamento - (crédito: Divulgação/Redes sociais)

O prefeito de Recife, João Campos (PSB), e a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) se casaram na tarde deste sábado em uma cerimônia realizada na Capela de São Benedito, localizada na Praia dos Carneiros, em Pernambuco.

Entre os convidados, estavam Alexandre de Moraes, do STF, e Geraldo Alckmin, presidente da República em exercício, já que Lula está em compromisso diplomático na Índia.

João e Tabata estão juntos desde 2019 e anunciaram oficialmente o noivado no dia 29 de novembro do ano passado. Veja imagens da cerimônia:

Nas redes sociais, o casal compartilhou uma publicação celebrando o casamento: "Com a benção de Deus e abraçados pelo amor de nossas famílias e amigos, damos hoje o primeiro passo na construção da nossa família. Viva o amor!"

De acordo com relatos compartilhados pela própria deputada, o casal se conheceu nos corredores da Câmara dos Deputados. Na época, Tabata estava à frente da articulação para criar uma comissão externa que fiscalizasse o então ministro da Educação do governo Bolsonaro, Ricardo Vélez Rodríguez. João Campos, então deputado federal, atuou como vice-presidente dessa comissão.



Antes de se envolver com Tabata Amaral, João Campos havia terminado um noivado com a filha do prefeito Carlos Santana. A relação acabou quando ele se apaixonou por Tabata, que havia conquistado seu primeiro mandato como deputada federal.