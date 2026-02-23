Janja recebe presente autografado do cantor Jin, do BTS, na Coreia do Sul

Janja recebeu um gin de criação própria de Jin, cantor do grupo de k-pop BTS, durante visita à Coreia do Sul - (crédito: Reprodução/Instagram @janjalula- Divulgação IGIN)

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, recebeu um presente do cantor Jin, integrante do grupo sul-coreano de k-pop BTS, durante a visita oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Coreia do Sul. Janja recebeu uma caixa autografada de um IGIN, gin criado pelo próprio idol em parceria com o chefe Baek Jong-Won.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Jong-Won, que também é amigo próximo do artista, disse ter ficado “profundamente impressionado” com as atividades em prol de pessoas vulneráveis feitas pela primeira-dama e que a ideia do presente foi do próprio Jin, que pediu que o amigo entregasse pessoalmente à Janja.

O chefe também afirmou que é muito grato por todo o apoio que os brasileiros dão à Coreia do Sul , principalmente ao Jin. “Vocês realmente são pessoas maravilhosas, Brasil. Amamos vocês e somos gratos”, disse.

Na publicação, Janja agradeceu o presente e lembrou da visita do grupo ao Brasil em outubro. “As fãs no Brasil estão te aguardando! Obrigada por esse presente, querido! Um beijo enorme e a gente se vê em outubro no Brasil”, disse a primeira-dama.

A caixa do gin tinha um autógrafo que dizia: "Para. Janja, de Jin do BTS. Amo você". O cantor não esteve presente no encontro.

O grupo de k-pop BTS anunciou a turnê "BTS World Tour Love Yourself Speak Yourself" depois de um hiatus de quatro anos, com três shows programados para São Paulo, nas datas de 28, 30 e 31 de outubro. O local dos shows ainda não foi anunciado e os ingressos também não foram disponibilizados.

