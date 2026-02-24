Gracyanne Barbosa se filia ao Republicanos de olho nas eleições

Gracyanne Barbosa esteve na sede do Republicanos em Brasília em cerimônia com a participação do presidente da legenda, deputado federal Marcos Pereira (Republicanos-SP), e do presidente estadual do RJ, deputado federal Luís Carlos Gomes (Republicanos-RJ). - (crédito: Divulgação/Republicanos)

Em ano de eleições nacionais, a influenciadora Gracyanne Barbosa se filiou ao partido Republicanos nesta quarta-feira (24/2) de olho em candidatura pelo Rio de Janeiro. A cerimônia de filiação da musa fitness ocorreu na sede da sigla em Brasília e contou com a participação do presidente da legenda, deputado federal Marcos Pereira (SP), e do presidente estadual do RJ, deputado federal Luís Carlos Gomes (RJ).

Historicamente ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, o Republicanos é um partido cristão conservador que defende políticas econômicas liberais. A figura de maior projeção no partido atualmente é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Durante a cerimônia de filiação, Gracyanne afirmou que o partido está alinhado com o posicionamento e pautas que pretende defender em uma possível candidatura. “O meu posicionamento está alinhado com tudo que defendo durante minha trajetória. O partido está alinhado com as minhas expectativas, valores e princípios e o que eu quero fazer é trabalhar em cima do que foi feito toda minha vida. Disciplina, foco, falar sobre o esporte. São pautas que estão na minha vida, presentes em toda minha história”, afirmou.

O partido não comunicou a que cargo a influenciadora deve concorrer. O presidente, no entanto, afirmou que a legenda deve fornecer “toda a assistência necessária para uma eleição organizada e vitoriosa”. Questionada sobre candidatura à Câmara dos Deputados, ela não deu detalhes sobre os novo planos.

Essa seria a primeira candidatura da modelo, que não tem histórico na política. Aos 42 anos, Gracyanne tem carreira consolidada como referência em rotina fitness e estilo de vida saudável.