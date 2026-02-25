Morre Felix Fischer, ex-presidente do STJ, aos 78 anos

O ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Felix Fischer morreu nesta quarta-feira (25/2), aos 78 anos. Fisher estava internado em um hospital particular e deixa a esposa e quatro filhos. O velório será nesta quinta-feira (26/2), a partir de 9h30, no STJ e o sepultamento ocorrerá às 14h30, no cemitério Campo da Esperança, em Brasília.

Fischer nasceu em Hamburgo, na Alemanha, em 30 de agosto de 1947, e veio para o Brasil com os pais ainda bebê. Ele se naturalizou brasileiro. Formou-se em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1971, e em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 1972.

Começou a carreira como promotor substituto do Ministério Público do Paraná, em 1974. Foi promovido a procurador da Justiça em 1990. Em 17 de dezembro de 1996, assumiu vaga no STJ destinada a membros do Ministério Público. No STJ, presidiu a Quinta Turma e a Terceira Seção e voltou a coordenar a Quinta Turma entre 2015 e 2017. Ao completar 20 anos no tribunal, em 2016, já havia julgado cerca de 115 mil processos.

Além do STJ, Fischer foi ministro e corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, diretor-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, diretor da Revista e presidente da Comissão de Jurisprudência. Recebeu diversas comendas e homenagens, incluindo o título de Cidadão Honorário do Paraná, e integrou a Academia Paranaense de Letras Jurídicas.

