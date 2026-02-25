Depoimento de Daniel Vorcaro à CAE do Senado é adiado para 10 de março

O depoimento de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal foi remarcado para o dia 10 de março. A mudança ocorreu após acordo entre a defesa do empresário e o presidente do colegiado, o senador Renan Calheiros (MDB-AL). A oitiva estava inicialmente prevista para 3 de março.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

As tratativas entre os advogados de Vorcaro e a comissão que acompanha as investigações relacionadas ao caso Master vêm ocorrendo desde a aprovação do requerimento de convite ao empresário. Segundo Renan Calheiros, a defesa procurou o Senado para sinalizar o interesse de Vorcaro em prestar esclarecimentos aos parlamentares.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A expectativa dos senadores era que o empresário fosse ouvido pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que apura fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) na segunda-feira (23/2) e, na sequência, pela CAE, na terça (24). No entanto, a agenda não se concretizou.

A desistência do depoimento na CPMI ocorreu após a definição de que o deslocamento a Brasília seria feito em voo comercial e diante da decisão do ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal, que tornou facultativa a presença do empresário. Diante desse cenário, a defesa optou por renegociar a data com a CAE.

Leia também: Crise do Master amplia rombo no Fundo Garantidor de Créditos



Como alternativa, os advogados informaram que Vorcaro estaria disponível para depor por videoconferência ou presencialmente em São Paulo. A necessidade de organizar a logística de transporte até Brasília, contudo, levou à remarcação da oitiva. Inicialmente, Renan Calheiros chegou a manter a data de 3 de março, mas sem a concordância da defesa.



Agora, após novos entendimentos, a previsão é de que o empresário compareça presencialmente ao Senado no dia 10. Ainda não há definição sobre como será o traslado nem sobre os procedimentos de custódia.

Vorcaro utiliza tornozeleira eletrônica desde que deixou a prisão após operação da Polícia Federal, que investiga supostas fraudes financeiras envolvendo o banco, liquidado pelo Banco Central do Brasil em novembro de 2025. Em reunião recente com senadores, André Mendonça indicou a possibilidade de apoio da PF na logística do deslocamento.