Fraga diz que Lula irá vetar partes do PL Antifacção: "PT gosta de defender bandido"

Na opinião do presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública, deputado Alberto Fraga (PL-DF), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve vetar certos tópicos do PL Antifacção, projeto aprovado pelo Congresso na terça-feira (24/2) e que segue para sanção presidencial. De acordo com o parlamentar, o fato de o PT “gostar” de “defender bandido” pode motivar os possíveis vetos.

“Como eu acho que o PT gosta de defender bandido, eu tenho quase certeza que vai ter alguns vetos. Eu vi pela posição do PT ontem no plenário. É inacreditável. Hoje a bandeira é recorrente para todo mundo e agora é um ano de campanha, é segurança pública. Mas quando se fala de endurecimento de pena, o PT é contra”, disse em entrevista, nesta quarta-feira (25), ao programa CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília.

O filiado ao PL explicou que o projeto de lei antifacção introduz a tipicidade de "crime organizado ultraviolento" para casos como o "novo cangaço" e explosões de caixas eletrônicos. O deputado ressaltou o endurecimento das penas, que podem variar de 20 a 40 anos, chegando a 70 anos cumulativamente.

Entre as mudanças mais celebradas pelo parlamentar estão o fim do auxílio-reclusão para esses presos e a restrição severa à progressão de regime, que só poderá ocorrer após o cumprimento de 70% da pena. A proposta também prevê o perdimento imediato de bens, como aeronaves, para uso das polícias, visando a descapitalização das facções.

“O projeto é importante para o país, porque o ordenamento jurídico do nosso país, hoje, sinceramente, não alcança e não amedronta o crime organizado”, destacou.

Fraga criticou, ainda, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB). Ele atribuiu ao governador a culpa de o BRB ter negociações com o Banco Master, que envolveu a compra de R$ 12,2 bilhões em "títulos podres" e argumentou que, caso Ibaneis deixe o cargo em 2026 para disputar o Senado, corre o risco de ser detido.

“Eu tenho ido na missa todos os dias e todo dia eu faço um pedido. Quando eu vou dormir, eu rezo, eu peço para ele [Ibaneis] ser preso, para ele pagar o que ele já fez pros outros”, enfatizou, ao dizer que a crise no BRB e a gestão do filiado ao MDB podem, inclusive, prejudicar a candidatura da atual vice-governadora, Celina Leão (PP).

