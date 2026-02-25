Carlos Bolsonaro defende pai após visita: "Jamais desviou um centavo"

Após visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, nesta quarta-feira (25/2), no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, Carlos Bolsonaro (PL) voltou a questionar a condenação do pai. "Um homem que jamais desviou um centavo dos cofres públicos", escreveu o ex-vereador em uma postagem na rede social X.

Segundo o “filho 02”, como Carlos é conhecido, Bolsonaro tem apresentado crises recorrentes de soluço e vômitos. “Ele segue debilitado (...) mas mantém uma força mental impressionante. A mente ainda sustenta o corpo, embora o corpo, dia após dia, cobre esse preço”, escreveu.

Quarta, 25/02.

Saio da Papuda após mais uma conversa com o Presidente Jair Bolsonaro, preso político e vítima de uma injustiça histórica. Um homem que jamais desviou um centavo dos cofres públicos.



Ele segue debilitado, com crises recorrentes de soluço e vômitos, mas mantém uma…

O ex-vereador também relatou que durante a visita eles conversaram sobre o cenário eleitoral e também teve momentos de silêncio. “Cada segundo ao seu lado vale a pena. Tenho convicção de que sairemos mais fortes disso tudo”, declarou.

Bolsonaro está preso em uma Sala de Estado-Maior no Núcleo de Custódia da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha, desde 15 de janeiro. A transferência foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que ordenou a remoção do ex-presidente da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, para a unidade atual.

O ex-presidente ocupa uma cela de 54 m², equipada com quarto, banheiro, lavanderia, cozinha, sala e uma área externa de 10,07 m². O espaço tem capacidade para até quatro pessoas, mas vem sendo utilizado exclusivamente por Bolsonaro.

Segundo laudo médico pericial da Polícia Federal, o ex-presidente apresenta dez doenças crônicas sob controle clínico. O documento aponta que não há indicação de transferência para atendimento hospitalar.