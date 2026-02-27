Lula se reúne com movimentos sociais em Conferência Nacional das Cidades

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, na tarde desta sexta-feira (27/2), da 6ª Conferência Nacional das Cidades, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília. O evento reúne movimentos sociais de apoio ao líder petista.
Além do presidente, participam os ministros das Jader Barbalho (Cidades), Sidônio Palmeira (Comunicações), além do presidente da Caixa, Carlos Vieira, e do ex-ministro Márcio Macêdo, que foi titular da Secretaria-Geral da Presidência até o ano passado.
Guilherme Boulos, atual ministro da pasta, não participou do evento. Ele foi representado por Josué Amaral, secretário-executivo do ministério. Segundo Amaral, Boulos não foi à conferência por ter agenda do programa Governo na Rua, que o ministro cumpre em Vitória.
No palco, Lula ficou ao lado do ex-ministro Macêdo e do titular das Cidades, Jader Filho. Os dois devem se candidatar a uma cadeira na Câmara de Deputados, nas eleições deste ano. Enquanto o ex-secretário-Geral da Presidência deve disputar por Sergipe, Jader Filho cogita concorrer pelo Pará.
O encontro foi organizado pelo Conselho das Cidades — órgão pertencente ao Ministério das Cidades.