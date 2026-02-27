Leila Pereira, presidente do Palmeiras, é convocada para a CPMI do INSS. - (crédito: Cesar Greco/Palmeiras)

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, foi convocada a depor na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga suspeitas de irregularidades no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O requerimento foi aprovado pelos parlamentares na última quinta-feira (26/2), durante uma reunião marcada por tensão e pela votação de um pacote com 86 solicitações de convocação e medidas investigativas.

Leila, que também é proprietária da Crefisa e presidiu o Banco Crefisa S.A., prestará depoimento na condição de testemunha. O pedido foi apresentado pelos deputados Alfredo Gaspar (União-AL) e Sidney Leite (PSD-AM).

Na justificativa, Gaspar argumenta que a oitiva é necessária diante de elementos já colhidos pela comissão. “Diante desse quadro mantido, e agora corroborado em depoimento oficial, a convocação da Senhora Leila Mejdallani Pereira é medida necessária. Na condição de Presidente da instituição, cabe-lhe esclarecer o conhecimento da alta administração sobre as reclamações e irregularidades, as providências adotadas e seus prazos, os mecanismos de controle e conformidade e eventual responsabilidade por ação ou omissão na manutenção de práticas que culminaram em medidas restritivas pelo INSS”, afirmou o parlamentar no requerimento.

Segundo os deputados, a instituição financeira é alvo de suspeitas envolvendo contratos bilionários com o INSS e de denúncias relacionadas a empréstimos consignados. A apuração mira possíveis fraudes em contratações sem autorização de aposentados e pensionistas, além da hipótese de venda casada de produtos. A empresa já foi sancionada pelo INSS em meio às investigações administrativas.

De acordo com Gaspar, o objetivo é esclarecer qual era o grau de conhecimento da cúpula da empresa sobre eventuais irregularidades. A expectativa dos integrantes da CPMI é que o depoimento ajude a detalhar os mecanismos de controle interno adotados pela instituição e as providências tomadas diante das reclamações.

Na mesma sessão, o colegiado aprovou também a quebra de sigilo bancário de Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O requerimento que atingiu Lulinha também foi apresentado por Alfredo Gaspar.

Além da presidente do Palmeiras, foram convocadas a publicitária Danielle Miranda Fonteles, da Agência Pepper — que atuou na campanha presidencial de Dilma Rousseff em 2010 — e a lobista Roberta Moreira Luchsinger, apontada como amiga de Lulinha. Ambas deverão prestar esclarecimentos sobre possíveis vínculos com investigados e contratos sob análise da comissão.