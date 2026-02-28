Diplomacia brasileira atua em defesa da paz, diz Alckmin após ataque ao Irã

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Ind..stria, Com..rcio e Servi..os (MDIC), Geraldo Alckmin, e o presidente Luiz In..cio Lula da Silva durante reuni..o do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI), no Pal..cio do Planalto. Durante o encontro, foi lan..ada a Nova Ind..stria Brasil, pol..tica industrial aprovada pelo CNDI e que tra..a o caminho do desenvolvimento at.. 2033. - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Geraldo Alckmin, fez um breve comentário na manhã deste sábado (28/2) sobre o ataque coordenado de Estados Unidos e Israel ao Irã. O chefe de estado destacou que o país atua na “defesa da paz” e evitou defender qualquer um dos lados envolvidos no conflito.

“O presidente Lula sempre tem destacado que o Brasil é o país promotor da paz, então a diplomacia brasileira atua em defesa da paz, da promoção da paz. Essa é a postura brasileira”, disse o vice, em visita a uma concessionária de caminhões em São Paulo, fazendo referência também ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que ainda não se manifestou sobre o assunto.



Ainda pela manhã, o Ministério das Relações Exteriores (MRE) condenou e manifestou “grave preocupação” com os ataques promovidos por EUA e Israel. Em nota, o Itamaraty defendeu que o diálogo é o "único caminho viável para a paz" e que a escalada militar pode comprometer esforços diplomáticos em curso.

“O Brasil apela a todas as partes que respeitem o Direito Internacional e exerçam máxima contenção, de maneira a evitar a escalada de hostilidades e a assegurar a proteção de civis e da infraestrutura civil”, destaca a nota.



O Itamaraty também emitiu um alerta aos brasileiros para evitarem viagens aos seguintes países do Oriente Médio: Irã, Israel, Catar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Jordânia, Iraque, Líbano, Palestina e Síria. Para os brasileiros que já estão nesses países, o MRE recomenda atenção redobrada e o cumprimento rigoroso das orientações das autoridades locais.

